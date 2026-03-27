Hunter: The Reckoning – Deathwish für Sommer 2027 angekündigt

NACON und Studio Teyon haben mit Hunter: The Reckoning – Deathwish ein neues Action-RPG im World of Darkness-Universum angekündigt. Der First-Person-Titel soll im Sommer 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.

Mit Hunter: The Reckoning – Deathwish arbeiten NACON und Studio Teyon an einem neuen Einzelspieler-Action-RPG im World of Darkness-Universum. Der Titel wurde im Rahmen des Xbox Showcase vorgestellt. Der Release ist für Sommer 2027 auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam geplant.

Spielerisch setzt der Titel auf eine First-Person-Perspektive und verlegt die Handlung in eine groß angelegte Version von New York. Dort übernehmen Spielende die Rolle eines Monsterjägers, der gegen Vampire, Werwölfe und andere übernatürliche Wesen vorgeht. Laut Ankündigung sollen Erkundung, Hinweise, Nebenquests und anpassbare Figuren eine zentrale Rolle spielen.

Bei der Jagd auf die Kreaturen sollen unterschiedliche Vorgehensweisen möglich sein, darunter direkte Konfrontation, Heimlichkeit und taktisches Vorgehen. Dazu kommt der Einsatz von Nah- und Fernkampfwaffen. Im Verlauf der Kampagne schließen sich Spielende einer Jägergruppe sowie fünf Begleitfiguren an, mit denen sich Beziehungen aufbauen lassen. Auch Entscheidungen in Dialogen und Missionen sollen den Verlauf der Geschichte beeinflussen und Folgen für den Ruf bei Verbündeten oder den Umgang mit Strafverfolgungsbehörden haben.

Mit der Ankündigung kehrt die Marke Hunter: The Reckoning laut Pressemitteilung rund 20 Jahre nach dem letzten Videospielauftritt zurück. Weitere Details zum konkreten Spielablauf oder zu einzelnen Systemen liegen derzeit noch nicht vor.

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