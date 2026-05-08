NACON Connect 2026: Alle Ankündigungen im Überblick

NACON stellte gestern Abend im Rahmen der NACON Connect ein breites Sortiment an neuen Spielen, Kollaborationen, exklusivem Gameplay und Zubehör vor.

Die Konferenz fand bereits zum siebten Mal in Folge statt. Mit Spielvorstellungen und der Präsentation exklusiver Gameplay-Sequenzen unterstrich die Veranstaltung die Fähigkeit von NACON, Spielenden ein reichhaltiges und vielfältiges Angebot zu bieten.

Spiele von NACON

Hunter: The Reckoning – Deathwish: Die berühmte Franchise rund um die Jagd auf übernatürliche Wesen aus der World of Darkness kehrt mit einem First-Person-Action-RPG in die Welt der Videospiele zurück. Das Spiel wurde bei der Eröffnung der jüngsten Xbox Partner Preview angekündigt und lädt dazu ein, in einem offenen und immersiven New York City böse Wesen zu jagen. Jeder gefundene Hinweis bringt Spieler*innen dabei ihrer Beute näher. Das Spiel wird von Teyon entwickelt, dem Studio hinter dem von der Kritik gefeierten RoboCop: Rogue City.

Den Trailer zum Spiel gibt es hier zu sehen: https://youtu.be/eaJhASr0Iqw

Dracula: The Disciple: Das Studio Cyanide enthüllt ein neues Puzzlespiel-Konzept, das den Dracula-Mythos neu interpretiert. Spielende schlüpfen in die Rolle eines Archivars mit einer unheilbaren Krankheit auf der Suche nach einem Heilmittel. Nur die Beherrschung der okkulten Künste und der in Draculas Schloss vergessenen esoterischen Instrumente könnte ihn retten oder ihm sogar ewiges Leben gewähren.

Den Trailer zum Spiel gibt es hier zu sehen: https://youtu.be/G-8DQxjsTwM

Werewolf: The Apocalypse – Rageborn: Basierend auf dem berühmten World of Darkness-Universum verspricht dieses Top-Down-Metroidvania den Fans die Möglichkeit, zwischen drei Formen (Mensch, Wolf und Werwolf) zu wechseln, um den Kampf gegen den Megakonzern Pentex zu gewinnen. Das Spiel wird von Crea-ture, einem in Montreal ansässigen Studio der NACON-Gruppe, entwickelt und soll 2027 erscheinen.

Den Trailer zum Spiel gibt es hier zu sehen: https://youtu.be/fcp0EJB7J-w

The Mound: Omen Of Cthulhu: ACE Team präsentierte ein kommentiertes Gameplay-Video zu seinem neuen Koop-Spiel, das die Spielenden in einen verfluchten Dschungel zur Zeit der Konquistadoren entführt. In diesem von Lovecraft inspirierten Universum sind Koordination und Kommunikation gefragt, um dem Wahnsinn und Kreaturen unaussprechlichen Grauens zu entkommen. Das Spiel erscheint am 15. Juli 2026.

Den Trailer zum Spiel gibt es hier zu sehen: https://youtu.be/DqUxvuf-PsY

Edge of Memories: Midgar Studio entführt die Spielenden in eine Welt voller Schönheit, die jedoch durch die Korrosion verwandelt wurde. Die Geschichte von Eline, einer nomadischen Heilerin, wird in einem neuen Trailer erzählt. Edge of Memories erscheint im Laufe des Jahres 2026.

Den Trailer zum Spiel gibt es hier zu sehen: https://youtu.be/AuYS8v5eED8

GreedFall: The Dying World: Zwei Monate nach der Veröffentlichung des Spiels haben Spielende die Möglichkeit, ihr Abenteuer auf dem Kontinent Gacane mit der lang erwarteten zusätzlichen Quest auf Péren fortzusetzen. Sie ist im Black Mass DLC-Paket enthalten und für Besitzer*innen der Deluxe-Edition kostenlos verfügbar.

Den Trailer zum Spiel gibt es hier zu sehen: https://youtu.be/fL69jxJQsZA

Hell is Us: Nach einer bemerkenswerten Veröffentlichung im Jahr 2025 laden NACON und Rogue Factor alle dazu ein, Hadéa ab dem 24. September 2026 auf der Nintendo Switch 2 zu erkunden. Gefangen zwischen Bürgerkrieg und einer übernatürlichen Katastrophe gibt es keinen Wegweiser, der die Spielenden leitet, und keine Karte, die die Geheimnisse der Welt verrät. Mit ihrem Schwert bewaffnet und von Neugier getrieben müssen sie die Geheimnisse ihrer Vergangenheit aufdecken.

Den Trailer zum Spiel gibt es hier zu sehen: https://youtu.be/YcsGZMTFUXg

Ravenswatch: Drei Jahre nach dem Start im Early Access und mit über 1,5 Millionen Spielenden bietet das Studio Passtech Games den Roguelike-Fans ein neues kostenloses Update namens Songs of Thieves, das am 27. Mai erscheint. Auf dem Programm stehen neue Gegner und Aktivitäten, innovative Möglichkeiten zur Stärkung der Held*innen sowie eine Veröffentlichung für Nintendo Switch 2 im Herbst.

Den Trailer zum Spiel gibt es hier zu sehen: https://youtu.be/baW5lAbMpF4

Endurance Motorsport Series: Geschwindigkeitsbegeisterte konnten eine neue Rennstrecke in Brasilien entdecken. Diese exklusive Strecke für die Endurance Motorsport Series namens Galeao wurde von den KT Racing-Teams entworfen und verspricht ab Sommer 2026 intensive und unvergessliche Rennen.

Den Trailer zum Spiel gibt es hier zu sehen: https://youtu.be/7SkhoVouJjI

Tour de France 2026: Die Radsport-Simulation kehrt dieses Jahr zurück und wird weiterhin von der Unreal Engine 5 für mehr Realismus angetrieben. Neben aktualisierten Teams und Strecken bringt diese Ausgabe Wetteränderungen mit sich, die sich auf das Rennmanagement auswirken und ab dem 04. Juni 2026 auf PC und Konsolen zu entdecken sind.

Den Trailer zum Spiel gibt es hier zu sehen: https://youtu.be/lR7Y6GuuRqA

Hunting Simulator 3: NACON Studio Ghent veröffentlicht neue Bilder zum Spiel und gewährt einen detaillierteren Einblick in dessen Inhalte: Die Jagd in einer offenen Welt in den weiten Landschaften von Colorado und Texas, begleitet von einem Hund und einem Arsenal an offiziell lizenzierten Waffen und Ausrüstungsgegenständen, macht Hunting Simulator 3 zum umfassendsten neuen Jagderlebnis, das diesen Herbst für PC und Konsolen erscheint.

Den Trailer zum Spiel gibt es hier zu sehen: https://youtu.be/HAwuROmfNGs

Prestigeträchtige Zusammenarbeit

REVOSIM, die Premium-Lenkradmarke von NACON, hat eine bedeutende Zusammenarbeit mit dem Aston Martin Aramco Formula One-Team bekannt gegeben, um ein Lenkrad im Design der Marke zu entwickeln. Es ist ab heute erhältlich.

NACON nutzte die Veranstaltung zudem, um neues Bildmaterial zu zahlreichen für 2026 geplanten Spielen und Zubehörteilen zu präsentieren, darunter die Revo-Reihe:

Revo-Reihe: NACON setzt auf Innovation und kündigt die Einführung einer Reihe von Controllern an, darunter drei Modelle, die unter offizieller Xbox-Lizenz stehen oder PC-kompatibel sind. Die Modelle Revo, Revo Pro und Revo Max bieten jeweils die besten Technologien wie Hall-Effekt-Sensoren und programmierbare Tasten bis hin zu einem System zur Einstellung der Joystick-Empfindlichkeit. Der Revo Max wird nach dem Sommer erhältlich sein, die anderen Modelle folgen zu einem späteren Zeitpunkt.