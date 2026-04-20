Film-Adaption zu ELDEN RING kommt am 03. März 2028 ins Kino

Bandai Namco Entertainment und A24 kündigen an, dass die Live-Action-Adaption des Fantasy-Spiels Elden Ring, bei der Alex Garland für Drehbuch und Regie zuständig ist, für IMAX gefilmt und am 03. März 2028 erscheinen wird.
Die Produktion beginnt im Frühjahr 2026 und die vollständige Besetzung besteht aus:
- Kit Connor (Warfare, Heartstopper)
- Ben Whishaw (Skyfall, Paddington)
- Cailee Spaeny (Alien: Romulus, Civil War)
- Tom Burke (Furiosa: A Mad Max Saga, Black Bag – Doppeltes Spiel)
- Havana Rose Liu (Bottoms)
- Sonoya Mizuno (Ex Machina)
- Jonathan Pryce (Die zwei Päpste)
- Ruby Cruz (Willow, Bottoms)
- Nick Offerman (The Last of Us)
- John Hodgkinson
- Jefferson Hall
- Emma Laird
- Peter Serafinowicz
Über Elden Ring
Erschaffen unter der Anleitung von Hidetaka Miyazaki von FromSoftware und basierend auf einer mythologischen Geschichte, die von George R. R. Martin geschrieben wurde, feierte dieses Action-RPG 2022 sein Debut. Es erlaubt Spielenden, weitläufige Umgebungen und Dungeons zu erkunden, um das Unbekannte zu entdecken und Erfolgserlebnisse zu genießen, die entstehen, indem Hindernisse und Herausforderungen überwunden werden. Das Dark-Fantasy-Action-RPG hat sich weltweit über 30 Millionen Mal verkauft.