Battlefield 6 präsentiert neuen Trailer zu Vernichtung und der Karte Basar von Kairo

Electronic Arts und Battlefield Studios veröffentlichen einen neuen Trailer, der zentrale Inhalte des Druckwelle-Updates für Battlefield 6 und Battlefield REDSEC zeigt.

Das Update erscheint am 9. Juni und umfasst Basar von Kairo, eine Neuinterpretation der aus Battlefield 3 bekannten Karte Großer Basar, sowie die Rückkehr des ikonischen Battlefield-4-Erlebnisses Vernichtung. In diesem Modus sichern Teams neutrale Bomben, eskortieren Träger und zerstören gegnerische M-COMs.

Zum Arsenal kommen die Maschinenpistole PP-19 sowie der Tragbare Störsender als neues Aufklärungs-Gadget hinzu.

Weitere Informationen zum Entwicklungsprozess der überarbeiteten Karte Großer Basar stehen online zur Verfügung. Battlefield 6 und REDSEC sind auf PlayStation 5, Xbox Series X/S und PC (Steam, EA app, Epic Games Store) verfügbar.

Sämtliche Updates gibt es auf Battlefield.com.