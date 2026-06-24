Gothic 1 Remake im Test

Willkommen in der Kolonie

Storytechnisch bleibt sich das Gothic 1 Remake seinem ursprünglichen Setting treu. Wir werden weiterhin als namenlose Figur in ein von einer magischen Barriere eingeschlossenes Gefangenenlager geworfen: die Kolonie. Dort sollen wir eigentlich nur einen Brief zu den Feuermagiern bringen. Schon kurz nach unserer Ankunft werden wir jedoch von einer Gruppe Schläger mit einem K.-o.-Schlag begrüßt und lernen ziemlich schnell, dass es in der Kolonie alles andere als zimperlich zugeht.

Die magische Barriere lässt nämlich alles hinein, aber niemanden wieder hinaus. So hat sich innerhalb dieser abgeschotteten Welt ein eigenes kleines Reich gebildet, mit mehreren Fraktionen, Lagern und ganz eigenen Sitten. Das Alte Lager dient zum Beispiel dem Tyrannen Gomez, der mit dem König außerhalb der Barriere Erz aus den Minen der Kolonie handelt, um sich und seinen Männern alles zu sichern, was sie sich wünschen. Das Neue Lager möchte vor allem eines: frei sein. Seine Bewohner suchen nach einem Weg, die Barriere zu zerstören. Gesetze oder feste Regeln sind dabei allerdings überhaupt nicht ihr Ding. Und dann wäre da noch das Sumpflager, dessen Bewohner fleißig Sumpfkraut rauchen, um ihrem Gott, dem Schläfer, näherzukommen.

Zwischen diesen drei Fraktionen müssen wir uns im Laufe des Spiels für eine entscheiden. Diese Wahl beeinflusst den weiteren Spielverlauf spürbar. Außerdem bietet jedes Lager eigene Rüstungen, Waffen und Lehrer, die unseren Spielstil mit der Zeit prägen. So entwickeln wir uns vom anfangs völlig machtlosen Niemand zu einem echten Überlebenskünstler. Denn neben Banditen machen uns auch Orks und eine Vielzahl an Monstern das Leben in der Kolonie schwer.

Insgesamt spielen sich die Story und auch die Nebenaufgaben selbst für Neulinge wie mich sehr unterhaltsam. Die verschiedenen Questschritte sind zwar oft ziemlich unübersichtlich, und ohne Vorerfahrung verbringt man durchaus einige Zeit damit, den richtigen Weg oder NPC zu finden. Allerdings sind die drei Lager und die Haupthandlung rund um die Kolonie so interessant, dass ich trotzdem immer motiviert war, weiterzuzocken.