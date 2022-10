Alienware AW3423DW im Test und Vergleich

Das Gute

Fangen wir erst einmal mit den guten Dingen an. Und dabei dann mit dem wohl wichtigsten: Dem Bild und der konkreten Verwendung beim Spielen. Hier leistet sich der AW3423DW absolut keinen Schwächen. Durch die quasi augenblickliche Reaktionszeit des OLED-Panels, kombiniert mit der hohen Bildwiederholrate, einem sehr niedrigen Input-Lag, der bewährten Krümmung und dem de facto unendlichen Kontrast, mit „echtem“ Schwarz und zumindest im HDR-Modus bei Highlights maximal 1.000 cd hohen Helligkeitsspitzen erlebt man manche Spiele durchaus so, wie noch nie zuvor. Vor allem dann, wenn man so wie ich zuvor einen „klassischen“ LCD-Monitor genutzt hat. Der Kontrastunterschied ist wirklich gigantisch, wie die Vergleichsbilder unter diesem Block hoffentlich einigermaßen einfangen können.

Dabei freut vor allem, dass Alienware schon „out of the box“ in den einzelnen Bildschirm-Modi für unterschiedliche Anwendungsfälle (es gibt etwa einen „Creator-Modus“ für möglichst akkurate Farbwiedergabe z.B. für Foto- oder Videobearbeitung, aber freilich auch Modi für einzelne Spiele-Genres) mitgibt, die tatsächlich auch brauchbar sind und nicht durch Effekthascherei wie lächerlich hohe Kontraste sowohl in hellen als auch dunklen Bereichen jedwede Details erschlagen.

Der Alienware AW3423DW ist aber nicht nur „von vorn“, sondern auch „von hinten“ wirklich sehenswert. Natürlich ist die weiße Farbe vermutlich nicht jedermanns Sache und auch die sehr „extrovertierte“ Beleuchtung wird nicht nur Fans finden, doch stimmig ist der Look jedenfalls; und die LED-Beleuchtung ist zudem natürlich mannigfaltig verstellbar – sowohl was die Farben, Animationen als auch die Helligkeit betrifft – sowie natürlich auch deaktivierbar. Und wie seit dieser Woche bekannt ist, gibt es mit dem Quasi-Nachfolger, dem AW3423DWB ja auch für Liebhaber dunkler Hardware jetzt eine Alternative … obgleich man in diesem Fall idealerweise auch AMD-Nutzer sein sollte. Immerhin verzichtet der Neue zugunsten von AMDs Freesync-Technologie auf das Pendant von NVIDIA, vulgo G-Sync. Dafür ist aber auch die UVP um 200,- niedriger und sonst wohl, bis auf die Anschlüsse, alles gleich.

Aber zurück zum nun behandelten Gerät. Das Menü des AW3423DW ist aufgeräumt und durch den Joystick auf der Unterseite gut bedienbar. Auch in Sachen Verarbeitungsqualität und Ergonomie gibt es nichts zu meckern. Sämtliche Komponenten, sei es der Standfuß, als auch der Monitor selbst, wirken massiv und hochwertig, die Montage ist dank Einrastsystem und clever konstruierter Verpackung angenehm simpel und die Verstellbereiche sind ausreichend; wie der Datenkasten schon verraten hat ist der Monitor ja sowohl in der Höhe verstell-, als auch horizontal schwenk und vertikal neigbar. Das Anschlussfeld lässt ebenfalls keine Wünsche offen. Oder sagen wir: kaum. Denn trotz meiner bisherigen Lobhudellei: perfekt ist der AW3423DW leider nicht …