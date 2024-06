NVIDIA Podcast „GeForce TechTalk“ kehrt zurück

NVIDIA bringt 2024 den „GeForce TechTalk” Video-Podcast zurück. Community Manager Jan Purrucker tauscht sich in jeder Episode, die monatlich erscheinen wird, mit einem Gast in einem lockeren Gespräch, ohne Skript, zu Neuigkeiten aus dem NVIDIA-Universum aus.

Weitere Gäste im Laufe des Jahres werden technische Entwickler, Journalisten, Content Creator und Spieleentwickler. Der Podcast kann über den NVIDIAGeForceDE YouTube Kanal aufgerufen werden.

In Episode 1 sprechen Jan Purrucker und Senior Technical Product Manager Lars Weinand über Neuigkeiten von der COMPUTEX in Taiwan, die insbesondere für Gamer spannend sind. Dazu zählt unter anderem NVIDIA ACE, eine bahnbrechende Technologie, die mit Hilfe von AI NPCs mit Leben füllt. Spieler können per Mikrofon und Cloud mit NPCs ein normales Gespräch führen, so, wie sie es mit einem menschlichen Pendant tun würden, um beispielsweise nach dem Weg zu fragen oder Informationen zu erhalten – vorgefertigte Antworten, die per Textbox vom Spieler ausgewählt werden müssen, sind nicht mehr nötig. Weinand zeigt die aktuelle Tech-Demo und erklärt auch die Technik dahinter: NPCs nehmen Informationen auf, haben eigene Wissensdatenbanken und können so flexibel auf alle Gesprächssituationen reagieren. Weitere Themen sind unter anderem Project G-Assist, eine AI-Unterstützung, die kontextbezogene Hilfe für Spiele gibt und DLSS 3, mit dem dank generativer AI die Grafik in Videospielen intelligent verbessert werden kann. Denn auch auf schwacher Hardware erzeugt DLSS 3 einen eindeutigen Boost für die Grafik.

Feedback zum Podcast, Fragen und Anregungen können gerne im NVIDIAGeforceDE Discord Server direkt an das Team gegeben werden.