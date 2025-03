Chernobylite 2: Exclusion Zone im EA-Test

Stranded

Die Atomkatastrophe von Chernobyl im Jahr 1986 hat dazu geführt, dass sich der Zugang zu unendlich vielen Parallelwelten geöffnet hat. Wir spielen einen Reisenden (Planewalker), der diese Welten im Dienste einer gierigen Firma erforscht. Natürlich für Geld, denn in den Paralellwelten gibt es höchst interessante Dinge abzustauben – vor allem die alles verändernden Chernobylite-Kristalle. Wirklich schön sind diese Welten aber meist nicht – sondern werden von mutierten Menschen oder schrecklichen Kreaturen bewohnt, die alles andere als freundlich sind. Zu Beginn wählen wir unsere Klasse – Nahkämpfer, Fernkämpfer oder so eine Art Zauberer (=jemand, der durch den Einsatz von Chernobylite ein paar coole Tricks auf Lager hat). Natürlich landen wir nach dem Zwischenfall mit dem Ernteschiff in einer höchst unfreundlichen Dimension. Chernobylite gibt es ausreichend – aber leider auch viele (durch das Chernobylite mutierte?) Monster. Die Kämpfe laufen ähnlich wie bei einem Souls-like ab – entweder ihr prügelt euch im Nahkampf mit Schwert oder einer anderen Nahkampfwaffe, oder ihr kämpft im Fernkampf mit Gewehr (sofern ihr genug Munition habt) oder wie ein Zauberer in einem Fantasy-Spiel mit (Chernobylite-)Feuerbällen. An Dark Souls hat mich die Atmosphäre nicht wirklich erinnert… aber ein wenig an ELEX. Wirklich klug agieren die Gegner im Kampf nicht – sie laufen einfach auf euch zu, selbst wenn sie Treffer um Treffer einstecken. Das ist nicht die Gegnerintelligenz neuerer Spiele – sondern vergleichbar mit den Höllenmonstern von Doom (1993). Solltet ihr besiegt werden, beginnt ihr am letzten automatischen Speicherpunkt (meistens vor dem aktuellen Kampf) von vorne.

Chernobylite 2: Exclusion Zone ist ein Survival Spiel. Ein Action-RPG, das ihr aus der Schulterperspektive spielt. Wir sind weitgehend alleine und suchen Chernobylite – ein hoch-energetisches Material, das unsere Firma für ein Vermögen in unserer Heimat verkaufen kann. Falls wir – und das Ernteschiff – je in unsere ursprüngliche Welt zurück kommen. So lange können wir das Kristall aber auch dafür verwenden, unser Überleben in der neuen Welt zu vereinfachen.

Ihr sucht nach Ressourcen, ihr baut eine Basis, eure Ausrüstung nützt sich bei Verwendung ab, ihr habt Hunger. Einige der Passagiere und Crewmitglieder des verunfallten Ernteschiffes haben es auch auf den Boden geschafft. Kooperiert mit ihnen, um zu überleben. Es gibt drei Fraktionen – Söldner, Wissenschaftler und Mutanten. Eure Handlungen beeinflussen, wie ihr mit den einzelnen Fraktionen – und ihren Anführern – auskommt. Eine automatisch gezeichnete Landkarte zeigt euch die Umgebung, ein Quest Log gibt euch einen Überblick über die offenen Missionen, ein Bildschirm zeigt eure Fähigkeiten, einer euren aktuellen Stand mit den anderen Fraktionen, ein Bildschirm zeigt euer umfangreiches Inventar.