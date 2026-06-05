Rainbow Six Siege: R6 Central Combine startet mit offenen Qualifikationen

Ubisoft hat die Rückkehr des R6 Central Combine angekündigt. Das Esports-Turnier ist Teil des EML Challenger Circuit 2026 und richtet sich an Teams aus Europa und der MENA-Region. Das Offline-Finale findet am 25. Juli 2026 bei Ubisoft Düsseldorf statt.

Der R6 Central Combine läuft laut Ubisoft vom 3. Juni bis zum 25. Juli 2026 und ist mit einem Gesamtpreispool von 20.000 Euro dotiert. Neben Preisgeldern geht es für die teilnehmenden Teams auch um Circuit Points, die für die weitere EML-Challenger-Circuit-Saison relevant sind.

Zum Auftakt stehen drei offene Qualifikationsrunden auf dem Programm. Die erste Runde fand am 3. und 4. Juni statt, zwei weitere Qualifier folgen am 6. und 7. Juni sowie am 13. und 14. Juni. Teilnahmeberechtigt sind Teams aus Europa und der MENA-Region. Für die Gesamtwertung zählen die zwei besten Ergebnisse eines Teams. Nach Abschluss der Qualifikationen ziehen die 16 bestplatzierten Teams in die nächste Phase ein.

Anschließend folgen mehrere Wettbewerbsabschnitte, darunter Division Clash, Conference Clash, Last Chance Bracket und Playoffs. Die besten Teams spielen schließlich am 25. Juli beim Offline-Finale in Düsseldorf um den Titel des Central Combine. Für das Siegerteam sind 10.000 Euro Preisgeld vorgesehen.

Das Finale wird live vor Publikum in der deutschen Ubisoft-Niederlassung in Düsseldorf ausgetragen. Ubisoft kündigt außerdem ein Community-Programm rund um Rainbow Six Siege an. Informationen zum Ticketverkauf sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Weitere Details zum Turnierformat, zur Anmeldung und zu den Wettbewerbsphasen sollen über die offizielle R6-Central-Combine-Seite bereitgestellt werden.

Fakten zum R6 Central Combine