Copa City im Test

Kampagne mit steiler Lernkurve

Zur Wahl steht derzeit eine Kampagne sowie ein Einzelspiel. Während wir bei einem Einzelspiel uns eine Begegnung selber zusammenstellen können, bildet die Kampagne letztlich ein sehr langes Tutorial. Garniert wird diese mit einer kleinen Story, die einen roten Pfaden durch die einzelnen Abschnitte zieht: Wir schlüpfen in die Rolle eines ehemaligen Torwart-Talents, das es durch einen nicht gehaltenen Elfmeter verzagte sein Hobby zum Beruf zu machen, dem Sport aber nun auf organisatorischer Ebene verbunden bleibt. Ausgerechnet der Elfmeterschütze, dessen Ball wir aufgrund ein paar Millimetern nicht abwehren konnten, ist nun unser Chef. An seiner Seite sind noch einige Kollegen wie der Finanzchef, die Marketingverantwortliche oder der Sicherheitsbeauftragte. Diese führen vertonte Gespräche, das lockert das Spielgeschehen auf. Ab und an versuchen die Charaktere lustig zu sein, das klappt mal mehr, mal weniger. Immerhin eine ganz nette Untermalung. Die Charaktere treiben die Geschehnisse voran oder geben uns hier und da mal einen Tipp, falls beispielsweise der Spaßfaktor in einem Bezirk zu niedrig ist.

Langsam führt uns Copa City durch die – soviel vorab – sehr komplexen Mechaniken der Simulation. Im Kern stehen die Aspekte Verpflegung, Sicherheit, Unterhaltung und Logistik. Jede Anhängerschaft eines Vereins teilt sich auf in verschiedene Typen. Während Familienfans vor allem mit der spaßigen Seite zufrieden zu stellen sind, kommt es bei den Core-Fans auf die Verpflegung an und bei der Präsenz von Ultras muss man zuvorderst die Sicherheit im Auge behalten. Hierfür muss man die Stadt, in der das Spiel stattfindet, entsprechend organisieren. Mit Warschau (PGE Narodowy), Berlin (Olympiastadion) und Rio de Janeiro (Estádio do Maracanã) stehen drei echte Schauplätze samt der originalen Stadien zur Verfügung. Auch bei den Vereinen hat man nicht gegeizt und in Lizenzen investiert: Mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, Arsenal London, Besiktas Istanbul, Flamengo Rio de Janeiro und Olympique Marseille hat Triple Espresso einige prestige- und traditionsreiche Fußballclubs aus aller Welt in dem Spiel versammelt (per DLC kommt Ende des Jahres noch Panathinaikos Athen hinzu). Als City Builder versteht sich Copa City nicht, dafür wurden die Städte mit echten Wahrzeichen und Bezirken abgebildet, so fühlt man sich etwas besser in die Stadt hineinversetzt. Die Gebiete sind in sogenannte Planquadrate unterteilt, sprich vordefinierte Bereiche in der wir unserer Baulust frönen können. Hier haben wir jedoch „nur“ die Möglichkeit vorgegebene Module zu installieren, Bauzeiten gibt es nicht. Nervig: Wenn ich einen besseren Überblick über mein zu bebauendes Quadrat haben möchte und entsprechend rauszoome, fliege ich aus dem Bau-Modus und bin wieder in der Gesamtansicht. Das ist zwar nicht wild, passiert aber häufiger und sorgt für unnötige Klickarbeit.

Spieltag statt Spielsimulation

Um beispielsweise die hungernden Mägen der Fußball-Fans voll zu bekommen, werden zu Beginn Imbissstände errichtet und mit fortschreitender Spieldauer weitere Möglichkeiten freigeschaltet, zum Beispiel Sushi-Foodtrucks. Sicherheit erschaffen wir durch Sicherheitseinrichtungen oder sogar Stratus-Drohnenstationen, die das Stadtbild aus der Luft kontrollieren. Um den Bedarf an Spaß zu befriedigen, beginnen wir mit Dekorationen und Kickertischen bis wir irgendwann sogar ein TV-Studio oder Familienzonen entsperren. Nicht zu vergessen ist die passende Stromversorgung und das Ebnen der Wege zu den Modulen, sonst läuft da im wahrsten Sinne des Wortes gar nichts. Hier gilt das Kredo: Effizienz über Schönheit. Um die Bedürfnisse zu erfüllen, hat man zuweilen das Gefühl, dass viel bauen viel hilft. Sinkt der Spaß-Faktor, baut man einfach mehr Module und versucht sie möglichst in die vorgegebene Fläche zu quetschen. Generatoren direkt an die Wege zu packen hat wenig Charme und verursacht Abzüge in der Fanbewertung. Umliegende Gebäude (Hotels, Restaurants, Pubs) haben wiederum einen positiven Einfluss auf die Fanzone, so erhöhen beispielsweise Polizeiwachen rundherum die Sicherheit. Module decken nicht nur Sicherheit, Essen und Spaß ab, sondern können gleichzeitig auch noch Profit generieren. Gleichzeitig gibt es hingegen auch tägliche Unterhaltskosten. Geschäftspartner haben oben drein noch eigene Module. Die Zahlen müssen immer im Blick behalten werden. An jedem Ende eines Tages wird abgerechnet.

Um unter anderem neue Module freizuschalten sammeln wir Punkte, die für die sogenannten Spielbereitschaftsstufen benötigt werden. Die Spielbereitschaft zeigt, wie gut die Stadt auf das Spiel vorbereitet ist. Allerdings nur wenn die Bedürfnisse der Ankömmlinge erfüllt sind. Je höher die Stufe, desto mehr Punkte werden für die nächste benötigt. Mehr Punkte wiederum bekommt man, wenn man die Fangruppierungen zufriedenstellt. Letztlich ist dies mit einem Level-System vergleichbar. Schade ist allerdings, dass für mich nicht hundertprozentig klar ist wie viele Punkte ich für welche Tätigkeiten abseits der einzelnen Quests bekomme um Prioritäten setzen zu können.

Hinzu kommen bei jedem neuen Level Aktionskarten. Die erinnern an die Sammelkarten aus FIFA (bzw. jetzt EA Sports FC), nur gibt es hier keine Mikrotransaktionen. Diese sind nach Seltenheit sortiert und können zum Beispiel Baukosten um 10% reduzieren oder den Umsatz an gewissen Stellen steigern. Mit jedem Level wird ein Slot freigeschaltet, den wir mit diesen Aktionskarten belegen können. Wie hoch der Einfluss dieser Karten ist, ist jetzt zwar nicht direkt brutal spürbar, aber ein nettes Feature.

Viel Aufbau, wenig Anleitung

Was während der Kampagne auffällt: Löst man die ersten Kapitel noch in Kürze, wird die Lernkurve zum Ende hin wesentlich steiler. Dann fühlt man sich ein bisschen allein gelassen und die Frustrationsgrenze wird ausgelotet. Besonders anfangs wirkt die Benutzeroberfläche ziemlich überfrachtet und es fällt schwer, sich zurecht zu finden. Auch wenn lobenswert ist, dass nicht auf jede Aktion mit einem dicken Pfeil hingewiesen wird, wäre ein Tick mehr Feedback wünschenswert.