Elgato startet Prime-Day-Angebote für Creator-Hardware

Elgato bewirbt zum Prime Day 2026 mehrere Angebote für Creator-Equipment. Laut Hersteller gibt es zeitlich begrenzte Rabatte von bis zu 30 Prozent auf ausgewählte Produkte, verkauft werden die Deals über Amazon.

Elgato hat seine Prime-Day-Aktion für 2026 gestartet. Auf der offiziellen deutschen Webseite bewirbt der Hersteller Rabatte von bis zu 30 Prozent auf Creator-Hardware, darunter Produkte aus den Bereichen Stream Deck, Capture, Audio, Kameras, Beleuchtung und Prompter. Die Angebote laufen laut Elgato nicht über den eigenen Shop, sondern bei Amazon.

Die Aktion fällt mit dem Amazon Prime Day 2026 zusammen, der in Europa vom 23. Juni um 00:01 Uhr MESZ bis 26. Juni läuft und exklusiv für Prime-Mitglieder vorgesehen ist. Für Österreich und Deutschland ist damit vor allem relevant, welche Elgato-Produkte bei Amazon tatsächlich reduziert sind, da konkrete Einzelpreise und Verfügbarkeiten je nach Land und Zeitpunkt variieren können.

Auf der Elgato-Seite werden unter anderem die Produktkategorien Stream Deck, Capture, Mikrofone, Kameras, Beleuchtung, Mikrofonarme, Möbel, Bundles und Marketplace hervorgehoben. Konkrete Einzelangebote, Preise oder Laufzeiten pro Produkt sind auf der öffentlich auslesbaren Landingpage nicht vollständig ersichtlich. Interessierte sollten daher die jeweiligen Amazon-Angebote direkt prüfen, insbesondere bei zeitlich begrenzten Deals oder schwankender Verfügbarkeit.

Für Streamer, Content Creator und Spieler mit Aufnahme- oder Streaming-Setup könnten die Rabatte vor allem bei Zubehör wie Stream Decks, Capture-Hardware, Mikrofonen, Key Lights oder Prompter-Lösungen interessant sein. Eine redaktionelle Bewertung der einzelnen Deals ist ohne stabile Preisübersicht allerdings nur eingeschränkt möglich.

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