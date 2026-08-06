Ex Sanguis startet am 10. September in den Steam Early Access

Lightbulb Crew hat einen neuen Veröffentlichungstermin für Ex Sanguis festgelegt. Das rundenbasierte Taktik-Roguelite soll am 10. September 2026 für PC in den Steam Early Access starten.

Nach der Verschiebung des ursprünglich für Mai geplanten Early-Access-Starts hat Lightbulb Crew nun den 10. September als neuen Termin bestätigt. Begleitend zur Ankündigung veröffentlichte das Studio einen neuen Trailer und stellte die Demo im Rahmen der Six One Indie Demo Days erneut auf Steam bereit.

Rundenbasierte Kämpfe mit veränderbarer Zugreihenfolge

In Ex Sanguis übernimmt man die Kontrolle über die Stillae, eine Gruppe von Kriegerinnen, die in einer sterbenden Welt gegen die Kräfte der Stasis kämpft. Das Spiel verbindet rundenbasierte Gefechte mit einer Roguelite-Struktur und einer überwiegend schwarz-weißen Darstellung, die im Kampf durch rote Farbelemente ergänzt wird.

Eine zentrale Rolle spielen sogenannte Timeline-Effekte. Damit lassen sich Einheiten in der Zugreihenfolge beschleunigen, verzögern oder miteinander vertauschen, um Angriffe und Fähigkeiten aufeinander abzustimmen. Zusätzlich können Objekte in der Umgebung gesprengt, Gegner entzündet und Sichtlinien blockiert werden. Rückstöße, erzwungene Blickrichtungen, Flankenboni und Schaden über Zeit erweitern die taktischen Möglichkeiten.

Roguelite-Fortschritt und frei wählbare Wege

Auf der Missionskarte können unterschiedliche Routen mit variierenden Risiken und Belohnungen gewählt werden. Direkte Wege zu Bosskämpfen sollen ebenso möglich sein wie langsamere Routen, auf denen zunächst Ressourcen und Verbesserungen gesammelt werden. Zwischen den Durchläufen werden neue Kräfte freigeschaltet und die Ausrüstung der Stillae angepasst.

Ex Sanguis entsteht beim französisch-schwedischen Studio Lightbulb Crew, das zuvor unter anderem Othercide und Nova Hearts entwickelt hat. Weitere Informationen bietet die offizielle Spielseite.

Fakten zu Ex Sanguis