Angelic: Dark Symphony feiert sein Debüt in einem neuen Teaser

Angelicore Game Studios hat Angelic: Dark Symphony angekündigt. Das narrative Science-Fiction-Rollenspiel kombiniert eine ensemblebasierte Handlung mit rundenbasierten Kämpfen und entsteht zunächst für PC. Einen konkreten Veröffentlichungstermin nannte das Studio bislang nicht.

Das unabhängige Entwicklerstudio Angelicore Game Studios hat mit Angelic: Dark Symphony ein neues Einzelspieler-Rollenspiel vorgestellt. Begleitet wird die Ankündigung von einem In-Engine-Teaser, der erste Charaktere, Schauplätze und Kampfszenen aus dem düsteren Science-Fiction-Szenario zeigt.

Im Mittelpunkt der Handlung stehen sogenannte Neo-Menschen, die von der Menschheit für das Leben im Weltraum erschaffen und später als „Angels“ bezeichnet wurden. Nachdem sie gegen die sie kontrollierenden Konzerne rebelliert hatten, verschwanden die Angels für rund zwei Jahrhunderte im tiefen Weltraum. Bei ihrer Rückkehr werden sie offenbar von einer bislang nicht näher erklärten Bedrohung begleitet.

Mehrere Helden statt eines einzelnen Protagonisten

Statt eines einzelnen Hauptcharakters soll Angelic: Dark Symphony die Geschichte aus den Perspektiven mehrerer Figuren erzählen. Die einzelnen Helden verfügen laut Entwickler über eigene Motive, Beziehungen und Konflikte. Auch in den rundenbasierten Kämpfen sollen sie unterschiedliche Rollen und Fähigkeiten übernehmen. Spieler kontrollieren dabei die gesamte Gruppe und sollen die Kräfte der Charaktere miteinander kombinieren können.

Die erste Kampagne führt nach Dreadheaven

Die erste Kampagne führt nach Dreadheaven, einer abgelegenen neo-menschlichen Kolonie, die früher den Namen „The Heaven“ trug. Nachdem der Kontakt zur Kolonie abbricht, versuchen die Protagonisten herauszufinden, was dort geschehen ist. Die Geschichte soll sich dabei unter anderem mit Fragen zu künstlicher Evolution, Moral, Identität und der Existenz der Neo-Menschen beschäftigen.

Angelic: Dark Symphony befindet sich derzeit für PC in Entwicklung. Weitere Plattformen werden nach Angaben des Studios geprüft. Ein konkreter Veröffentlichungstermin wurde noch nicht bekannt gegeben. Weitere Informationen bietet die offizielle Website; auf Steam kann das Spiel bereits zur Wunschliste hinzugefügt werden.

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