Fire Emblem: Fortune’s Weave: Direct zeigt 4 Heldenpfade und neue Kampfsysteme

Nintendo hat in einer rund 20-minütigen Direct neue Details zu Fire Emblem: Fortune’s Weave vorgestellt. Das Strategie-Rollenspiel verbindet vier parallele Heldengeschichten mit Zeitreisen, Erkundung und klassischen Rundentaktik-Kämpfen und erscheint am 17. September 2026 für Nintendo Switch 2.

Zeitreisen sollen das Ende von Dagda verhindern

Fünf Jahre nach den sogenannten Heroenspielen steht das Kaiserreich Dagda vor dem Untergang. Der wiedererweckte Dämonengott Balor bedroht das Reich, während vier Personen, die bei den damaligen Spielen eine zentrale Rolle spielten, verschwunden sind. Die von der Erschaffergöttin Sothis herbeigerufene Spielfigur kann Balor direkt entgegentreten oder Fortunas Kraft zur Zeitreise nutzen, um die Schicksale der vier Helden in der Vergangenheit zu verändern.

Die Reise zurück zu den Heroenspielen wird aus der Perspektive von Cai, Dietrich, Theodora oder Leda erlebt. Cai möchte den Wettbewerb gewinnen, um seinen eingekerkerten Vater zu retten. Dietrich wird nach einem Angriff auf hoher See nach Dagda verschlagen, während Theodora für den Ruf ihrer Göttin und den Frieden in ihrem Heimatland kämpft. Leda nimmt an den Spielen teil, um den Mörder ihres Vaters zu finden. Die Fortschritte der vier Handlungsstränge werden separat gespeichert, sodass zwischen den Geschichten gewechselt werden kann.

Vorbereitung und Erkundung zwischen den Kämpfen

Zwischen den Kämpfen lässt sich die Hauptstadt Dagsion erkunden. In der Arena können neue Aktionen erlernt und andere Teilnehmer beobachtet werden. Geschäfte bieten Waffen und Verbesserungen an, Tempel gewähren unterschiedliche Segnungen und über Prüfungen lassen sich neue Klassen freischalten. Hinzu kommen Quests, Gasthäuser und die Möglichkeit, weitere Figuren für die eigene Gruppe zu rekrutieren.

Außerhalb der Stadt steht eine Weltkarte mit Städten, Gefechten und Verliesen zur Verfügung. Reisen und andere Aktivitäten verbrauchen Zeit, wodurch die Vorbereitung auf die nächsten Heroenspiele geplant werden muss. In Verliesen kommen kürzere, ebenfalls rundenbasierte Kämpfe zum Einsatz, bei denen Gruppenmitglieder kombinierte Angriffe ausführen können.

Klassen, Waffen und besondere Techniken

Die regulären Schlachten orientieren sich am bekannten Rundenstrategie-System der Reihe. Einheiten werden vor dem Kampf positioniert und anschließend abwechselnd über das Schlachtfeld bewegt. Waffenreichweiten, mögliche Gegenangriffe und Geländevorteile sollen dabei eine wichtige Rolle spielen. Das Klassensystem ist in Primär-, Spezial- und Eliteklassen gegliedert und umfasst unter anderem Gladiatoren, Kleriker, Himmelsreiter, Kataphrakte und Elefantenreiter.

Ergänzt wird das Kampfsystem durch Kampftechniken, die zusätzliche Waffenhaltbarkeit verbrauchen, sowie durch sogenannte Brandtechniken. Diese besonderen Fähigkeiten kosten Lebenspunkte und unterscheiden sich je nach Held. Cai kann beispielsweise einen Flächenbrand auslösen, Dietrich sich über das Schlachtfeld teleportieren und Leda ihre Verbündeten mit Musik unterstützen. Mit dem „Segen der Fortuna“ lassen sich bereits ausgeführte Züge zurücksetzen.

Direct, Vorbestellung und Sonderausgabe

Die vollständige Fire Emblem: Fortune’s Weave Direct kann auf der Nintendo-Webseite angesehen werden. Vorbestellungen sind über die offizielle Produktseite möglich. Neben der Standardversion erscheint eine Dagdanische Edition mit SteelBook-Hülle, Charakterkarten, einer Karte des Kaiserreichs und einem Artbook.

Nintendo kündigte außerdem ausgewählte Stücke aus dem Soundtrack für Nintendo Music an. Die App Nintendo Today! erhält ein Design zum Spiel und soll bis zur Veröffentlichung weitere Informationen liefern. Für den 15. September ist zudem ein englischsprachiges Interview aus der Reihe „Frag die Entwickler“ geplant. Eine deutsche Fassung soll kurz danach folgen.

Fakten zu Fire Emblem: Fortune’s Weave