DIRTNAP startet Ende August im Early Access

DIRTNAP, ein Arena-Shooter mit vollständig zerstörbarer Spielwelt, erscheint am 28. August 2026 im Early Access für Windows und Linux. Das Spiel bietet schnelle Mehrspieler-Partien für bis zu zehn Spieler und unterstützt Online-, LAN- sowie lokale Splitscreen-Matches.

DIRTNAP, ein Arena-Shooter mit vollständig zerstörbarer Spielwelt, erscheint am 28. August 2026 im Early Access für Windows und Linux. Das von drei finnischen Indie-Entwicklern entwickelte Spiel setzt auf schnelle Mehrspieler-Gefechte und unterstützt sowohl Online- als auch lokale Spielmodi.

Der Fokus von DIRTNAP liegt auf schnellen Matches für ein bis zehn Spieler. Gespielt werden kann online über Steam oder im LAN, gegen andere Spieler, Bots oder in beliebigen Kombinationen. Zusätzlich wird ein lokaler Splitscreen-Modus für Couch-Multiplayer unterstützt.

Zum Start des Early Access sind fünf Spielmodi vorgesehen: Deathmatch, Team-Deathmatch, Battle Royale, Flaggenjagd sowie ein Turniermodus über vier Runden. Laut Entwickler stehen außerdem mehr als 30 Waffen sowie sieben spielbare Charaktere mit individuellen Spezialfähigkeiten zur Verfügung. Die vollständig zerstörbare Umgebung wird durch verschiedene Flüssigkeiten wie Lava, Wasser und Schlamm ergänzt, die Einfluss auf das Spielgeschehen nehmen sollen.

Hinter dem Projekt steht ein dreiköpfiges Indie-Studio aus Finnland. Als spielerische Vorbilder nennen die Entwickler unter anderem Liero, Soldat, Molez und Worms. Wer sich vorab einen Eindruck verschaffen möchte, kann DIRTNAP auf Steam zur Wunschliste hinzufügen.

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