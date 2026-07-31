Steam Cyberpunk Fest startet am 3. August

Das Steam Cyberpunk Fest beginnt am 3. August 2026 und stellt eine Woche lang Spiele mit Cyberpunk- und Science-Fiction-Themen in den Mittelpunkt. Geplant sind Rabatte auf unterschiedliche Genres sowie eine eigene Aktionsseite im Steam Store.

Valve hat das nächste Themenfestival auf Steam angekündigt. Das Steam Cyberpunk Fest startet am Montag, dem 3. August, um 19:00 Uhr MESZ und läuft bis zum 10. August 2026.

Im Rahmen der Aktion sollen zahlreiche Spiele mit futuristischen und dystopischen Schauplätzen reduziert angeboten werden. Laut Ankündigung reicht das Spektrum von Actionspielen und Städtebau-Titeln bis zu Spielen, in denen futuristische Kriminalfälle untersucht werden.

Einen Überblick über die teilnehmenden Spiele gibt ein offizieller Trailer. Konkrete Titel und die jeweiligen Rabatte wurden in der Ankündigung allerdings noch nicht genannt. Die Angebote werden zum Start des Festivals auf der offiziellen Aktionsseite im Steam Store verfügbar sein.

Steam Cyberpunk Fest im Überblick