Cinderia: Dark-Fantasy-Roguelite setzt auf kurze Runs und flexible Builds

Das Action-Roguelite Cinderia kombiniert schnelle Kämpfe mit kurzen Durchläufen und frei zusammenstellbaren Builds. Der Early-Access-Titel von MyACG Studio ist seit Ende März für PC über Steam erhältlich und stößt dort bislang überwiegend auf positive Resonanz.

Mit Cinderia hat MyACG Studio ein Dark-Fantasy-Actionspiel veröffentlicht, dessen Struktur auf wiederholten Runs und wechselnden Zusammenstellungen basiert. Spielerinnen und Spieler wählen aus vier Helden, die sich durch eigene Mechaniken und Spielweisen unterscheiden.

Während eines Durchlaufs lassen sich Fähigkeiten, Relikte und Ausrüstung miteinander kombinieren. Dynamische Routen und Begegnungen sollen dafür sorgen, dass sich die Abläufe zwischen den einzelnen Versuchen verändern. Laut dem offiziellen Trailer umfasst der aktuelle Early-Access-Build zudem mehr als 180 Fähigkeiten.

Auf Steam kommt Cinderia mittlerweile auf mehr als 3.700 Nutzerrezensionen. Die Gesamtwertung fällt derzeit „sehr positiv“ aus. Unter den englischsprachigen Rezensionen sind 96 Prozent positiv. Da sich Steam-Wertungen laufend verändern, handelt es sich dabei um eine Momentaufnahme.

Cinderia ist seit dem 30. März 2026 im Early Access für PC erhältlich. Entwickelt wird das Spiel von MyACG Studio, als Publisher sind MyACG Studio und NPC Entertainment eingetragen.

Weitere Informationen bietet die offizielle Steam-Seite. Einen Überblick über das Spielprinzip liefert der Early-Access-Launch-Trailer.

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