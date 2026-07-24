MARVEL Tōkon: Fighting Souls: Offene Beta auf PS5 und PC gestartet

Die offene Beta von MARVEL Tōkon: Fighting Souls ist gestartet. Bis zum 27. Juli können Interessierte das 4-gegen-4-Kampfspiel auf PlayStation 5 sowie auf dem PC über Steam und den Epic Games Store ausprobieren.

Der Test läuft bis Montag, den 27. Juli 2026, um 8:59 Uhr MESZ. Eine vorherige Registrierung ist nicht erforderlich. Der Beta-Client steht im PlayStation Store, bei Steam und im Epic Games Store zum Download bereit. PlayStation Plus wird für die Teilnahme nicht benötigt, allerdings sind eine Internetverbindung und ein PlayStation-Konto auch auf dem PC erforderlich.

Ursprünglich waren 15 spielbare Charaktere angekündigt, darunter Captain America, Iron Man, Spider-Man, Wolverine, Blade und Doctor Doom. Kurz vor dem Start wurde der Grüne Kobold als zusätzlicher Kämpfer bestätigt. Damit umfasst die aktuelle Beta-Auswahl insgesamt 16 Helden und Schurken. Zusätzlich stehen sechs Arenen zur Verfügung, darunter Wakanda, die X-Mansion, Knowhere und zwei Varianten von Marvels New York.

Neben Online-Partien enthält die Beta auch Ranglisten- und Casual-Matches sowie einen lokalen Versus-Modus gegen andere Spieler oder den Computer. Die Vollversion von MARVEL Tōkon: Fighting Souls

soll am 6. August 2026 für PlayStation 5 und PC erscheinen. Entwickelt wird das Tag-Team-Kampfspiel von Arc System Works in Zusammenarbeit mit PlayStation Studios und Marvel Games.

Im Rahmen der San Diego Comic-Con wurde außerdem Phönix-Cyclops als erster Zusatzcharakter der Jahr-1-Inhalte vorgestellt. Ein Veröffentlichungstermin für den DLC-Kämpfer wurde noch nicht genannt. Ab dem 1. September soll zudem ein an Marvel’s Wolverine angelehntes Wolverine-Kostüm kostenlos angeboten werden.

Fakten zur offenen Beta