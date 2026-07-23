Total War: WARHAMMER 40,000: Livestream zeigt Fernkampfmechaniken

Creative Assembly zeigt heute erstmals eine vollständige Schlacht aus Total War: WARHAMMER 40,000. Der Livestream beginnt um 16:30 Uhr und widmet sich im Anschluss ausführlicher den Fernkampfmechaniken des Strategiespiels.

Creative Assembly setzt heute, am 23. Juli 2026, seine Präsentation von Total War: WARHAMMER 40,000 mit einem sogenannten „Alpha Strike“-Livestream fort. Die Übertragung beginnt um 16:30 Uhr MESZ auf dem offiziellen YouTube-Kanal von Total War.

Während des Streams will das Entwicklungsteam zunächst eine vollständige Schlacht zeigen. Danach ist eine genauere Vorstellung des Fernkampfsystems geplant. Welche Fraktionen und Einheiten dabei zu sehen sein werden, geht aus der Ankündigung nicht hervor.

Vier Fraktionen zum Start angekündigt

Total War: WARHAMMER 40,000 überträgt das bekannte Serienkonzept erstmals in das Science-Fiction-Universum von Warhammer 40,000. Bestätigt sind bislang die Space Marines, das Astra Militarum, die Orks und die Aeldari. Die Fraktionen sollen sich sowohl auf der Kampagnenkarte als auch in Echtzeitschlachten unterschiedlich spielen.

Die Kampagne ist als galaktische Sandbox angelegt. Darin sollen Spieler Planeten erobern, Flotten verbessern, ihre Kriegswirtschaft verwalten und Welten aus dem Orbit angreifen können. Für die Bodenschlachten verspricht Creative Assembly unter anderem zerstörbares Terrain, unterschiedliche Biome, Eliteeinheiten, Kriegsmaschinen und strategische Fähigkeiten. Armeen lassen sich zudem mit eigenen Namen, Farben, Symbolen und weiteren Eigenschaften anpassen.

Total War: WARHAMMER 40,000 befindet sich für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S in Entwicklung. Einen Veröffentlichungstermin hat Creative Assembly bislang nicht genannt. Das Spiel kann bereits über die offizielle Webseite auf die Wunschliste gesetzt werden.

Faktenübersicht