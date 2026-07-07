Granblue Fantasy: Relink – Endless Ragnarok im Test

Zwischen Konflux und Chaos

Einige Monde, nachdem wir die Sternensiedlerin Lilith und ihre finsteren Pläne aufgehalten haben, kehrt wieder etwas Ruhe in das Himmelsreich Zegagrande ein. Doch natürlich nicht für lange, denn immer häufiger werden neue mächtige Monster namens Ragnalia gesichtet. Zusätzlich tauchen überall im Reich seltsame Portale auf, die unseren Himmelsfahrern ordentlich Kopfzerbrechen bereiten.

Endless Ragnarok bietet zwar einige neue Storyinhalte und zumindest eine grobe Prämisse für seine Handlung, doch im Vergleich zum Hauptspiel schafft es die Erweiterung nicht wirklich, eine interessante „Nachgeschichte“ zu erzählen. Auch die Inszenierung liegt bei Weitem nicht auf dem Niveau der Hauptkampagne. Meist nehmen wir eine Nebenquest an, die uns damit beauftragt, eine bestimmte Mission zu absolvieren. Danach questet man eine Weile weiter, bis schließlich der nächste Auftrag auftaucht. So bleibt die eigentliche Geschichte leider meist nur Beiwerk, was ich persönlich ziemlich schade finde. Denn mir hat die Handlung von Relink durchaus gefallen, weshalb es mir etwas sauer aufstößt, dass viele Ereignisse in Endless Ragnarok einfach ohne richtigen Aufbau passieren.

Dafür kommt mit den seltsamen Portalen der sogenannte Konflux ins Spiel. Dabei handelt es sich um einen neuen Singleplayer-Modus, den man sich am ehesten als eine Art Roguelite vorstellen kann. Hier kämpfen wir uns durch verschiedene Abschnitte, die uns immer wieder mit zufälligen Gegnern und unterschiedlichen Zielen überraschen.

Mal müssen wir einfach nur alle Feinde besiegen, mal einer Spur aus Kristallen folgen oder uns einen Schauplatz genau einprägen, um anschließend ein verändertes Detail in derselben Szene zu erkennen. Nach den einzelnen Abschnitten dürfen wir regelmäßig aus verschiedenen Fähigkeiten oder Buffs wählen, die allerdings nur für den aktuellen Durchgang erhalten bleiben.

Und die haben wir auch bitter nötig, denn der Schwierigkeitsgrad steigt im Laufe der Spielzeit spürbar an. Ohne kluges Vorgehen scheitert man spätestens beim letzten Boss der höheren Stufen ziemlich schnell. Dafür winken nach einem erfolgreichen Abschluss aber saftige Belohnungen, die wir uns teilweise sogar selbst aussuchen dürfen. Allein für den Loot lohnt sich der Modus also. Schade ist lediglich, dass der Konflux ein reiner Singleplayer-Modus bleibt. Gerade im Koop hätte das Konzept meiner Meinung nach ebenfalls richtig viel Spaß machen können.

Neue Multiplayer-Action bekommen wir dafür in der neuen Queststufe „Sagenhafter Himmelsfahrer“, die unter anderem die Chaos-Quests beinhaltet. In diesen treten wir gegen die bereits erwähnten Ragnalia an. Dabei handelt es sich eben um deutlich stärkere Versionen bekannter Gegner, und spätestens hier merkt man endgültig, dass Endless Ragnarok eine echte Endgame-Erweiterung ist.

Die verschiedenen Bosse besitzen absurd viel Leben und teilen gleichzeitig noch härter aus. Ohne richtiges Endgame-Equipment aus dem Hauptspiel und eine halbwegs durchdachte Gruppe aus NPCs oder anderen Spielern werden die einzelnen Quests schnell zur Ausdauerprobe. Doch genau das macht ihren Reiz aus. Für Spieler, die wirklich anspruchsvolle Kämpfe suchen, ist das hier ein Fest.

Selbst Gegner, gegen die wir teilweise schon seit Beginn des Hauptspiels kämpfen, sehen zwar nicht immer komplett anders aus und behalten einen Großteil ihrer bekannten Angriffe, haben nun aber auch einige neue Tricks im Gepäck. Dadurch spielen sich die Kämpfe spürbar anders als früher, und das macht richtig Laune. Gerade im Koop, wo die Quests natürlich auch etwas einfacher werden. Zumindest dann, wenn das Team halbwegs aufeinander eingespielt ist. Im Laufe der Zeit hatte ich jedenfalls zunehmend das Gefühl, dass es mit NPCs als Verbündeten ziemlich hart wird, überhaupt noch vernünftig Fortschritte zu machen.

Auch die großen neuen „Hauptbosse“, von denen ich bereits einige mit äußerster Mühsal bezwingen konnte, haben es ordentlich in sich und gehören zu den mit Abstand besten Kämpfen des Spiels. Mit Antagonisten wie Beelzebub oder World sind außerdem echte Fanfavoriten in Relink vertreten. Was den reinen Umfang angeht, bietet Endless Ragnarok also durchaus schon ziemlich viel. Doch neue Quests und der Konflux sind längst nicht alles, was mit der Erweiterung dazukommt.