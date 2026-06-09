Coffee Talk Tokyo im Test

Ein richtig guter Kaffee am Morgen, ist bei mir ein absolutes Muss. Wenn mir die Action-Games mal wieder zu stressig werden, schalte ich gerne eine Stufe runter und hol mir ein Cozy-Game. Als 2020 das erste Coffee Talk erschien, war ich anfangs skeptisch, aber dann komplett schockiert, wie sehr mich das einfache Gameplay gefesselt hat. Nach dem großartigen Nachfolger von 2023 entführt uns das Entwicklerstudio Toge Productions im neuen Ableger nun in die wohl tollste Stadt der Welt, TOKYO! Versteht mich nicht falsch, Seattle war nice, aber Japan? Take my Money!

Eines will ich hier direkt vorweg klarstellen: wer ein tiefgründiges und bahnbrechendes Gameplay erwartet und auf heftige Action hofft, ist hier an der falschen Adresse. Aber das will das Spiel auch gar nicht sein. Es ist eine Cozy Visual Novel durch und durch, die genau weiß was ihre Stärken sind.