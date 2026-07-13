Esports Festival und Spielefest Wien melden 28.700 Besucher

Das Esports Festival und das Spielefest Wien verzeichneten bei ihrer gemeinsamen Ausgabe am 11. und 12. Juli 2026 laut Veranstalter 28.700 Besucher. Das Programm im Austria Center Vienna verband E-Sport, Videospiele, Brettspiele und Popkultur.

Die beiden Veranstaltungen fanden erneut als gemeinsames Event im Austria Center Vienna statt. Ein Ticket gewährte Zugang zum Esports Festival, zum Spielefest Wien und zu den Veranstaltungsbereichen im Gebäude; das Food Festival auf dem Vorplatz war frei zugänglich. Die angegebene Besucherzahl von 28.700 stammt vom Veranstalter.

Deutschland gewinnt Ländervergleich in League of Legends

Auf der E-Sport-Bühne wurde erstmals ein League of Legends-Ländervergleich zwischen Österreich und Deutschland ausgetragen. Die deutsche Auswahl gewann die Begegnung mit 2:0. Beim anschließenden Duell zwischen Eintracht Spandau und G2 Nord setzte sich Eintracht Spandau durch.

Zum weiteren Programm gehörte eine Runde Fortnite mit Weltmeister vic0. Am Stand von Red Bull Reshuffle erhielten Besucher zudem einen Ausblick auf das gleichnamige Turnier, das am 15. August 2026 mit 40 Profispielern im Austria Center Vienna stattfinden soll.

Rund 5.000 Brettspiele und erweiterter Trading-Card-Bereich

Das Spielefest Wien belegte vier Ebenen und bot nach Angaben des Veranstalters knapp 2.000 Spieltische. Aus einem Bestand von rund 5.000 Brettspielen konnten Neuheiten und Klassiker vor Ort ausgeliehen und ausprobiert werden. Vertreten waren außerdem Verlage, Spieleclubs, unabhängige Autoren und Anbieter von Tabletop-Spielen.

Zu den weiteren Bereichen zählten Turniere, ein vergrößerter Trading-Card-Bereich mit Titeln wie Magic: The Gathering und Disney Lorcana, das Warhammer 40.000 Super Major, Retro- und Arcade-Spiele, eine Artist Alley sowie Angebote rund um Cosplay und Requisitenbau. Insgesamt nennt die Pressemitteilung rund 250 Aussteller.

Auf der Bühne wurde außerdem Sigon in Vietnam als Schauplatz der nächsten Staffel des österreichischen YouTube-Formats Manhunt bekannt gegeben. Weitere Informationen bieten die offiziellen Webseiten des Esports Festivals und des Spielefests Wien.

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