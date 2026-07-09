Arkheron: Closed Beta startet am 15. Juli

Bonfire Studios startet am 15. Juli die Closed Beta von Arkheron. Der Test läuft bis 26. Juli und soll unter anderem Matchmaking, Einstieg, UI, Performance und die jüngsten Änderungen nach dem Steam Next Fest prüfen.

Bonfire Studios hat den Zeitraum für die Closed Beta von Arkheron bestätigt. Der Test beginnt in Europa am 15. Juli um 19:00 Uhr MESZ und läuft bis 26. Juli. Die Closed Beta soll zeigen, wie sich das PvP-Spiel mit einer größeren Zahl an Spielerinnen und Spielern verhält und wie die Änderungen seit dem Steam Next Fest aufgenommen werden.

Im Mittelpunkt steht während der gesamten Testphase der Modus Spires. Dabei handelt es sich um einen 3v3-Modus, in dem Teams Builds zusammenstellen, Runden im Best-of-3-Format spielen und möglichst weit aufsteigen. Ascension, der kompetitive Hauptmodus von Arkheron, ist dagegen nur zu bestimmten Zeitfenstern von Freitag bis Sonntag verfügbar.

Zugang zur Closed Beta erhalten Spielerinnen und Spieler über Einladungswellen von der Steam- und FirstLook-Warteliste. Wer bereits registriert ist, sollte das bei der Anmeldung verwendete E-Mail-Konto prüfen. Eingeladene Teilnehmende erhalten laut Bonfire Studios außerdem drei Steam-Freundeseinladungen. Eine Anmeldung über die Steam-Seite von Arkheron ist weiterhin möglich. Weitere Informationen bietet auch die offizielle Pre-Closed-Beta-FAQ.

Wer bereits an den wöchentlichen Playtests teilgenommen hat, soll ab dem Start automatisch Zugriff auf die Closed Beta in der Steam-Bibliothek erhalten. Der bisherige Playtest-Eintrag wird laut Mitteilung entsprechend zur Closed Beta umgestellt.

Learning Spires, Cosmetics-Test und Account-Reset

Die Closed Beta basiert auf dem .21-Release. Die vollständigen Patch Notes sollen am 14. Juli folgen. Vorab nennt Bonfire Studios unter anderem Learning Spires, eine vereinfachte Variante des Spires-Modus für neue Spielerinnen und Spieler. Dort wird gegen Bots gespielt, um Item-System und Eternals schrittweise kennenzulernen. Der Modus kann solo oder gemeinsam mit Freundinnen und Freunden gespielt werden; die Zahl der Gegner passt sich an die Gruppengröße an.

Ebenfalls getestet wird ein Fortschrittssystem für kosmetische Belohnungen. Während der Closed Beta verdienen Teilnehmende sogenannte Pages und können diese gegen Gegenstände aus der Closed Beta Collection eintauschen. Der Großteil dieser Inhalte wird nach dem Test zurückgesetzt. Dauerhaft erhalten bleiben laut Mitteilung freigeschaltete Inhalte aus dem Prestige-Track, darunter Titel, Banner und Skin.

Mit dem Wechsel in die Produktivumgebung wird außerdem ein einmaliger Account-Reset durchgeführt. Beim ersten Login müssen Spielerinnen und Spieler einen neuen Bonfire-Account einrichten. Der bisherige MMR-Wert wird nicht übernommen, weshalb das Matchmaking nach dem Start zunächst einige Partien benötigt, um sich neu einzupendeln. In niedrigeren Skill-Stufen können laut Bonfire Studios gelegentlich Bot-Teams auftauchen.

Startzeiten der Closed Beta

Europa: 15. Juli, 19:00 Uhr MESZ

LATAM: 15. Juli, 21:00 Uhr UTC

Nordamerika: 15. Juli, 16:00 Uhr PDT / 19:00 Uhr EDT

Asien/Pazifik: 16. Juli, 10:00 Uhr JST/KST

Ascension-Zeitfenster

Europa: 17., 18., 24. und 25. Juli, jeweils 20:00 bis 00:00 Uhr MESZ

LATAM: 17., 18., 24. und 25. Juli, jeweils 19:00 bis 23:00 Uhr AST / 20:00 bis 00:00 Uhr BRT

Nordamerika: 17., 18., 24. und 25. Juli, jeweils 20:00 bis 00:00 Uhr EDT / 17:00 bis 21:00 Uhr PDT

Asien/Pazifik: 18., 19., 20., 25. und 26. Juli, jeweils 21:00 bis 00:00 Uhr JST/KST

PC-Systemanforderungen

Minimum

Windows 10 oder neuer

Intel Core i5-9600K oder vergleichbar, 6 Kerne

Nvidia GTX 1060, 6 GB VRAM

12 GB RAM

SSD mit 35 GB Speicherplatz

Empfohlen