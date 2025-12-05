Thief VR: Shadow of Legacy im Test

Schleichen mit Körper und Händen – Immersion als Stärke

Was Legacy of Shadow vor allem auszeichnet, ist die Art und Weise, wie VR-Interaktion wirklich genutzt wird: Nicht Knöpfe, sondern Gesten, Hände und physische Bewegungen sind das Mittel der Wahl. Du öffnest Türen mit der Hand, drehst Schlüssel, schiebst Schubladen auf, greifst Loot mit den Fingern, all das fühlt sich deutlich echter an, als nur ein Interface zu bedienen. Wenn du eine Kerze auspustest, oder mit den Fingern ausknipst, damit der Raum dunkler wird, oder eine Glasflasche wirfst, um eine Wache abzulenken, spürst du förmlich die Verantwortung für jeden Schritt, den du machst. Dieses körperliche Schleichen – duckend, lauschend, spähend – hebt Thief VR weit über viele „klassische“ Stealth-Spiele hinaus.

Stealth bedeutet aber auch, möglichst unerkannt durch die Gassen zu schleichen und auf Türme zu klettern und in offene Fenster einzusteigen. Selbst durch die Kanalisation können wir uns in geduckter Haltung bewegen um an den Wachen vorbei zu schleichen. Ein Kristall auf unserer rechten Hand zeigt uns den Grad, wie sehr uns die Dunkelheit beschützt, oder wir von den Feinden gesehen werden können. Zusätzlich erlaubt uns eine Art Röntgenblich, die „Glyph Vision“ versteckte, aber wichtige Elemente im Spiel zu erkennen wie Leitungen oder nützliche Gegenstände.

Wer also vorsichtig genug ist und sich langsam und geduckt an Wachen heranschleicht kann diese entweder berauben und wieder verschwinden oder ihnen eine mit dem Knüppel verpassen. Zuerst am besten in die Kniekehlen, dann sacken sie zusammen und danach noch einen, oder besser zwei feste Schläge auf die Rübe. Wer allerdings dabei ertappt wird, muss sich dem Kampf stellen oder flüchten. Wer im richtige Moment mit seinem Knüppel die Angriffe der Schwerter pariert, erreicht das die Wachen benommen sind und kann diese dann „ausknocken“. Sollte das nicht gelingen reichen in den meisten Fällen aber schon zwei Schwerthiebe aus um uns in Jenseits zu befördern.

„Knüppel aus dem Sack“, oder besser doch Pfeil und Bogen

Aber der Knüppel ist nicht unsere einzige Waffe, nach der Einführungsmission bekommen wir nämlich von unserem Kontakt und Auftraggeber Kassandra einen Bogen für unseren nächsten Diebestouren als Unterstützung. Für diesen Bogen können wir versch. Arten von Pfeilen zum Einsatz bringen, wie etwa „normale“ Pfeile, Wasserpfeile, Feuerpfeile, „stumpfe“ Pfeile oder Seilpfeile. Die gibt es aber nicht in rauen Mengen, sondern diese können in den einzelnen Level gefunden werden. Die unterschiedliche Art der Pfeile ergibt schon mal sehr viele Möglichkeiten ein Mission erfolgreich zu lösen, so kann ich etwa mit dem Wasserpfeil verräterische Lichtquellen ausschalten, mit dem stumpfen Pfeil Gegner betäuben, bzw. mit dem Feuerpfeil gleich ganz erledigen. Der Seilpfeil hilft uns natürlich auch an sonst nicht erreichbare Stellen zu gelangen.

Wer möchte kann das Spiel auch komplett im „Ghosting“-Modus durchspielen, also nur verstecken und schleichen ohne Gegner zu eliminieren. Bei unseren gespielten Missionen gelang uns das aber nicht wirklich, irgendwo wurden wir immer erwischt, oder mussten kämpfen um weiter zu kommen. Aber das Gameplay bietet wirklich sehr viele Möglichkeiten eine Mission erfolgreich zu lösen.

Mein Schaaatz

Die Aufgabenstellungen sind meiste klassische Sammelquests und auf der Suche nach den gewünschten Artefakten gibt es zahlreiche Möglichkeiten unsere Börse als professionelle Diebin aufzubessern. Sehr oft finden sich Münzen, Börsen, wertvolle Broschen versteckt in Schubladen, Kästen oder Schatztruhen. Diese größeren schweren Truhen können zumeist mit einem Dietrich geknackt werden, welchem wir zuerst unserem Inventar entnehmen um damit in einem kleinen Minispiel die Truhe knacken. Diese Minispiel ist nicht übertrieben schwer, benötigt allerdings etwas Zeit, die wir vielleicht nicht haben, weil sich gerade eine Wache nähert. Das alles erhöht den Nervenkitzel im Spiel und bietet auch die nötige Abwechslung.