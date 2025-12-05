Total War: MEDIEVAL III angekündigt

SEGA® und The Creative Assembly Limited haben während des Showcase zum 25. Jubiläum bedeutende Erweiterungen zur legendären Total War-Reihe enthüllt: Total War: MEDIEVAL III, Total War: WARHAMMER III – Lords of the End Times und Warcore – die nächste Evolution ihrer Game-Engine.

Darüber hinaus wurde ein dritter Titel geteasert, der bei den Game Awards am 12. Dezember enthüllt wird.

TOTAL WAR: MEDIEVAL III

Total War: MEDIEVAL III läutet die lang erwartete Rückkehr zu den historischen Wurzeln des Franchise ein. Dieses nächste Kapitel befindet sich in der frühen Produktionsphase und soll sowohl eine Hommage an seine legendären Vorgänger als auch eine kühne Revolution der Serie werden. Es ist als ultimative mittelalterliche Strategiesandbox ausgelegt und wird es Spielern ermöglichen, Reiche zu formen, Geschichte neu zu schreiben und sich wie nie zuvor ins Mittelalter zu vertiefen. Mit einer Kombination aus akribischer historischer Authentizität und beispielloser Spielerfreiheit ist dies mehr als eine Fortsetzung – es ist die Wiedergeburt des historischen Total War.

TOTAL WAR: WARHAMMER III – LORDS OF THE END TIMES

Zeitgleich mit dem 10. Jubiläum der Serie bringt das Paket „Lords of the End Times“ im Sommer 2026 vier neue legendäre Kommandanten für die gewaltige Kampagnenerfahrung „Reiche der Unsterblichen“ mit sich. Der Erste, der enthüllt wird, ist niemand anderes als der große Nekromant Nagash, der zurückkehrt, um seine verlorene Macht zurückzuholen und die Welt im Untod zu ertränken.

Diese neuen Kommandanten verkünden auch die Ankunft des kostenlosen Updates „End Times“. Die Spieler erleben eine transformierte Kampagnenerfahrung – inspiriert von der Lehre – mit apokalyptischen Szenarien und kataklysmischen Ereignissen, die die Grenzen der Strategie und des Überlebens sprengen. Und als Krönung dieses neuen Kapitels wird eine neuer legendärer Kommandant aus den Grüften auferstehen – bereit dafür, im kommenden Kataklysmus seine Spuren zu hinterlassen.

Dies ist nicht das Ende für Total War: WARHAMMER – die Serie ist noch lange nicht vorbei.

DIE GAME-ENGINE WARCORE

Aufbauend auf 25 Jahren strategischer Innovation ist Warcore die nächste Entwicklung der proprietären Engine von Total War. Als die fortschrittlichste technologische Grundlage in der Geschichte des Franchise gibt sie Entwicklern eine Reihe von Werkzeugen an die Hand, die das Gameplay eindringlicher, dynamischer und reaktionsschneller als je zuvor machen. Sie wurde konzipiert, um sich im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln. So ist sichergestellt, dass sie weiterhin neue Fähigkeiten freischalten und dafür sorgen wird, dass das Franchise noch viele Jahre an der Spitze der Strategiespiele bleibt.

Zum ersten Mal im Franchise wird auch eine Veröffentlichung zukünftiger Spiele auf PlayStation und Xbox möglich. Dadurch wird eine neue Generation von Kommandanten die Größenordnung, Immersion und taktische Meisterschaft erleben, die Total War definiert.

SCHALTET EIN BEI DEN GAME AWARDS AM 11. DEZEMBER

Um die Jubiläumsfeiern abzurunden, wird am 11. Dezember ein drittes Überraschungsspiel bei den Game Awards enthüllt. Dieser Titel wird der nächste große Release von Total War sein und stellt eins der ehrgeizigsten Projekte in der Geschichte des Franchise dar, das den Beginn einer spannenden neuen Ära markiert. Wir hoffen, ihr seid dabei!

Roger Collum, Vizepräsident von Total War, sagte zum Jubiläum:

„Die Vorstellung, dass Total War 25 Jahre alt ist, ist unglaublich. Wir sind äußerst dankbar, dass wir Spiele machen können, die unsere Community über Jahrzehnte spielen kann, und ohne sie wären wir nicht hier. Dieses Jahr war ein Augenblick, in dem alle Fans von Total War – alte oder neue, der Geschichts- oder Fantasy-Variante – zusammenkommen konnten, um das aufregende nächste Kapitel in unserer Geschichte zu feiern. Auf weitere 25 Jahre!“