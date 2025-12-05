Avatar: Frontiers of Pandora jetzt im Third-Person-Modus spielen

Ab sofort ist das kostenlose Update zu Avatar: Frontiers of Pandora verfügbar, welches unter anderem zwei der von der Community am häufigsten gewünschten Features bringt: New Game+ sowie den lang erwarteten Third-Person-Modus, mit dem sich das Spiel optional in der 3rd-Person-Perspektive erleben lässt.

Alle Details zum kostenlosen Update gibt es unter folgendem Blogpost auf Ubisoft News.

From the Ashes, die neue Erweiterung für Avatar: Frontiers of Pandora erscheint am 19. Dezember, zeitgleich mit dem Kinostart von Avatar: Fire and Ash. In dieser neuen Geschichte, die nach den Ereignissen des Hauptspiels spielt, erwacht So’lek im verwüsteten Kinglor-Wald, seine Verbündeten und seine Sarentu-Familie sind zerstreut. Er muss sich dem mächtigen Ash-Clan und der RDA stellen, um seine Freunde zu retten – eine Mission voller brennender Rache. Die Erweiterung wird außerdem die Third-Person-Perspektive enthalten, sodass man wahlweise in der Ego- oder Third-Person-Ansicht spielen kann. From the Ashes lässt sich über diesen Link vorbestellen – für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC über den Ubisoft Store, Steam und den Epic Games Store.

Weitere Informationen gibt es unter www.avatarfrontiersofpandora.com oder auf Social Media unter dem Hashtag #AvatarFrontiers.