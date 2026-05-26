007 First Light im Test

James Bond hat ja bereits ein paar Auftritte in Computerspielen hinter sich. Am bekanntesten ist sicher der 1997 von Rare entwickelte Shooter GoldenEye 007 für die Nintendo 64 Konsole, der wegweisend für die Entwicklung von Ego-Shootern auf Spielkonsolen war. Mein Favorit wäre James Pond: Underwater Agent (Millennium, 1990) für den Amiga, aber am PC gibt es auch neuere Games, beispielsweise 007 Nightfire (EA, 2002), 007 Ein Quantum Trost (Activision, 2008), 007 Bloodstone (Activision, 2010) oder der nicht mehr auf Steam erhältliche Shooter 007 Legends (Activision, 2012). Seit damals wurde es aber sehr ruhig um 007 – bis jetzt. Im neuen 007 First Light erfahren wir aber nun, wie James Bond zum Superagenten wurde. Quasi ein James Bond Origins.

Ich bin wirklich gespannt auf das neue Game – die Shader-Erstellung geht flott von der Hand, der Endbenutzer-Lizenzvertrag wird weggeklickt und die voreingestellten Optionen übernommen – und schon startet 007 First Light. Drei Schwierigkeitsgrade stehen zur Auswahl, dann geht es los.

IOI, das dänische Studio hinter der erfolgreichen Hitman-Reihe, hat sich, mit finanzieller Unterstützung durch Amazon MGM Studios, an einem neuen Helden versucht. Nicht mehr der glatzköpfige Agent 47 spielt die Hauptrolle in ihrem neuesten Spiel, sondern Bond, James Bond. Allerdings nicht der Bond, den die meisten aus dem Kino kennen, sondern eine jüngere Ausführung. Bond ist zu Beginn erst 26 Jahre alt und befindet sich bei der englischen Royal Navy in der Ausbildung – als Mitglied einer Hubschrauberbesatzung. Schaut er aus wie der junge Daniel Craig? Ich finde nicht.

Zwei Transporthubschrauber voller SAS-Kommandosoldaten nähern sich im Morgengrauen einer isländischen Insel, um eine geheime Rettungsmission durchzuführen. Wer oder was gerettet wird, erfährt James Bond nicht – das ist classified. Leider schaffen es die meisten SAS-Kommandos aber nicht einmal bis zur Insel, denn Fliegerabwehrraketen holen beide Helis vom Himmel. Ein gut vorbereiteter Hinterhalt! James Bond wird ins Meer geschleudert und überlebt – vorerst. Zitternd kriecht er aus dem eiskalten Meerwasser an Land. Es weht ein ordentlicher Wind, es regnet, was für ein toller Morgen. Aber es wird nicht besser – am Ufer suchen schwerbewaffnete Soldaten nach Überlebenden und knallen sie ohne Vorwarnung ab. Die sollten uns nicht entdecken – wir lernen zu sprinten, uns zu ducken, uns im hohen Gras zu verstecken und über Felsen zu klettern. Das MI6 nimmt über Funk Kontakt mit uns auf – nachdem die SAS Elitesoldaten indisponiert sind, müssen eben wir die Mission übernehmen – ob wir wollen oder nicht. Die Befehle von MI6 ignorieren wir bereits zu diesem Zeitpunkt – noch sind wir ja kein Mitarbeiter. Später ändert sich das dann aber auch nicht – mit Autoritätspersonen hat James Bond eben ein Problem. Wir befolgen doch nicht einen Befehl, hilflose Zivilisten ihrem Schicksal zu überlassen, wenn es eine Chance gibt, sie zu retten…