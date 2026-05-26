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World of Tanks: HEAT ist ab sofort für PC und Konsole verfügbar

von Hannes Linsbauer0

World of Tanks: HEAT ist ab heute als Free-to-Play-Titel für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Wargaming startet den eigenständigen Fahrzeug-Shooter mit Crossplay, Cross-Progression und einer Launch-Saison mit wöchentlichen Battle-Pässen.

Wargaming hat World of Tanks: HEAT veröffentlicht. Der kostenlose taktische Fahrzeug-Shooter ist ab sofort für PC über das Wargaming Game Center und Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie NVIDIA GeForce NOW verfügbar. Das Spiel unterstützt plattformübergreifendes Spielen und plattformübergreifenden Spielfortschritt.

Im Unterschied zu World of Tanks ist World of Tanks: HEAT als eigenständiger Titel angelegt. Gespielt wird in einer alternativen Zeitlinie nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Spielerinnen und Spieler mit experimentellen Fahrzeugen und spezialisierten Agenten gegeneinander antreten. Zum Start stehen vier PvP-Modi zur Verfügung: Hardpoint, Control, Kill Confirmed und Conquest.

Die Launch-Saison umfasst fünf kostenlose wöchentliche Battle-Pässe. Zum Einstieg stehen drei Agenten bereit: Chopper als Defender mit dem M1E1, Kent als Assault mit dem XM1 90 und Hound als Marksman mit dem Leo 1A6A1. Weitere fünf Agenten samt Fahrzeugen lassen sich im Verlauf der Saison über die kostenlosen Battle-Pässe freischalten.

Zum Start bietet World of Tanks: HEAT acht Agenten mit den Rollen Defender, Assault und Marksman. Jeder Agent verfügt über zwei Fahrzeuge, die auf unterschiedliche Aufgaben im Gefecht ausgelegt sind. Insgesamt nennt Wargaming 15 Fahrzeuge, die über Module und Ausrüstung angepasst werden können. Dazu kommen acht Karten mit verschiedenen Umgebungen und Spielstilen.

Für Konsolen nennt Wargaming mehrere Grafikmodi. Auf Xbox Series X und PlayStation 5 gibt es einen Performance-Modus mit 60 FPS bei 4K-Ausgabe und dynamischer interner Auflösung bis 1080p sowie einen Quality-Modus mit 30 FPS bei 4K-Ausgabe und höherer interner Auflösung. Die Xbox Series S zielt auf 60 FPS bei 1080p ab. Auf der PlayStation 5 Pro stehen Performance-Pro- und Quality-Pro-Modi mit PSSR-Upscaling zur Verfügung.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website von World of Tanks: HEAT.

Fakten zu World of Tanks: HEAT

  • Titel: World of Tanks: HEAT
  • Genre: Taktischer Fahrzeug-Shooter
  • Modell: Free-to-Play
  • Entwickler/Publisher: Wargaming
  • Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, NVIDIA GeForce NOW
  • PC-Stores: Wargaming Game Center, Steam
  • Features: Crossplay, Cross-Progression
  • Launch-Inhalte: Acht Agenten, 15 Fahrzeuge, acht Karten, vier PvP-Modi
  • PvP-Modi: Hardpoint, Control, Kill Confirmed, Conquest
  • Launch-Saison: Fünf kostenlose wöchentliche Battle-Pässe

PC-Systemanforderungen

Anforderung Minimum Empfohlen
Betriebssystem Windows 10 64 Bit, aktuelles Update Windows 10 64 Bit, aktuelles Update
Prozessor Intel Core i5-4670K oder AMD Ryzen 3 2200G Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 5 5600X
Arbeitsspeicher 8 GB RAM 16 GB RAM
Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1050 2 GB, AMD Radeon RX 560 2 GB oder Intel Arc A310 4 GB NVIDIA GeForce RTX 2060 6 GB, AMD Radeon RX 5600 XT 6 GB oder Intel Arc A750 6 GB
DirectX Version 12 Version 12
Speicherplatz 60 GB 60 GB
Ziel 1080p/60 FPS bei minimalen Einstellungen mit Upscaling im Performance-Modus 1080p/60 FPS bei maximalen Einstellungen mit Upscaling
Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

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