World of Tanks: HEAT ist ab sofort für PC und Konsole verfügbar

World of Tanks: HEAT ist ab heute als Free-to-Play-Titel für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Wargaming startet den eigenständigen Fahrzeug-Shooter mit Crossplay, Cross-Progression und einer Launch-Saison mit wöchentlichen Battle-Pässen.

Wargaming hat World of Tanks: HEAT veröffentlicht. Der kostenlose taktische Fahrzeug-Shooter ist ab sofort für PC über das Wargaming Game Center und Steam, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie NVIDIA GeForce NOW verfügbar. Das Spiel unterstützt plattformübergreifendes Spielen und plattformübergreifenden Spielfortschritt.

Im Unterschied zu World of Tanks ist World of Tanks: HEAT als eigenständiger Titel angelegt. Gespielt wird in einer alternativen Zeitlinie nach dem Zweiten Weltkrieg, in der Spielerinnen und Spieler mit experimentellen Fahrzeugen und spezialisierten Agenten gegeneinander antreten. Zum Start stehen vier PvP-Modi zur Verfügung: Hardpoint, Control, Kill Confirmed und Conquest.

Die Launch-Saison umfasst fünf kostenlose wöchentliche Battle-Pässe. Zum Einstieg stehen drei Agenten bereit: Chopper als Defender mit dem M1E1, Kent als Assault mit dem XM1 90 und Hound als Marksman mit dem Leo 1A6A1. Weitere fünf Agenten samt Fahrzeugen lassen sich im Verlauf der Saison über die kostenlosen Battle-Pässe freischalten.

Zum Start bietet World of Tanks: HEAT acht Agenten mit den Rollen Defender, Assault und Marksman. Jeder Agent verfügt über zwei Fahrzeuge, die auf unterschiedliche Aufgaben im Gefecht ausgelegt sind. Insgesamt nennt Wargaming 15 Fahrzeuge, die über Module und Ausrüstung angepasst werden können. Dazu kommen acht Karten mit verschiedenen Umgebungen und Spielstilen.

Für Konsolen nennt Wargaming mehrere Grafikmodi. Auf Xbox Series X und PlayStation 5 gibt es einen Performance-Modus mit 60 FPS bei 4K-Ausgabe und dynamischer interner Auflösung bis 1080p sowie einen Quality-Modus mit 30 FPS bei 4K-Ausgabe und höherer interner Auflösung. Die Xbox Series S zielt auf 60 FPS bei 1080p ab. Auf der PlayStation 5 Pro stehen Performance-Pro- und Quality-Pro-Modi mit PSSR-Upscaling zur Verfügung.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Website von World of Tanks: HEAT.

Fakten zu World of Tanks: HEAT

Titel: World of Tanks: HEAT

World of Tanks: HEAT Genre: Taktischer Fahrzeug-Shooter

Taktischer Fahrzeug-Shooter Modell: Free-to-Play

Free-to-Play Entwickler/Publisher: Wargaming

Wargaming Plattformen: PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, NVIDIA GeForce NOW

PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, NVIDIA GeForce NOW PC-Stores: Wargaming Game Center, Steam

Wargaming Game Center, Steam Features: Crossplay, Cross-Progression

Crossplay, Cross-Progression Launch-Inhalte: Acht Agenten, 15 Fahrzeuge, acht Karten, vier PvP-Modi

Acht Agenten, 15 Fahrzeuge, acht Karten, vier PvP-Modi PvP-Modi: Hardpoint, Control, Kill Confirmed, Conquest

Hardpoint, Control, Kill Confirmed, Conquest Launch-Saison: Fünf kostenlose wöchentliche Battle-Pässe

PC-Systemanforderungen