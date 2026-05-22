LumenTale: Memories of Trey im Test

Animon

Wir steuern den pixeligen Trey (alle anderen Charaktere sind ebenso pixelig) durch eine deutlich höher aufgelöste Welt. In Talea leben Menschen und die mysteriösen Animon. Vom Ursprung der Animon hat niemand eine Ahnung – aber es sind Kreaturen, die Menschen emotional bewegen können. Haustiere würde ich sagen, wenn sie gezähmt sind. In der freien Natur sind sie nicht ganz so freundlich und greifen Menschen durchaus an. Nur manche Menschen können Animon zähmen und zu Haustieren abrichten, sie werden Lumen genannt. Trey hat ein Holoken – ein Gerät, um Animon zu zähmen. Er hat aber keine Ahnung, wer er ist und woher er kommt, und deshalb lebt er nun beim freundlichen Erfinder Kapan und seiner Nichte Ales, die ihn aufgenommen haben.

Und ab in den Anispace. Dort werden gefangene Animons aufbewahrt – einen Raum den es gibt und doch nicht gibt. Niemand kann ihn betreten – außer mit Kapans neuer Erfindung. Im Anispace baut ihr ein Heim für eure Animons und stärkt die Beziehung zu ihnen. In der richtigen Welt bewegt sich Trey in isometrischer Ansicht – redet mit den Bewohnern, sammelt Ressourcen auf, zertrümmert Kisten (um Ressourcen zu finden), ruht sich bei Brunnen aus. Dort kann er die gefundenen Ressourcen auch verwenden und Mahlzeiten herstellen. Mit Rezepten geht das natürlich am einfachsten, aber Trey kann auch herumexperimentieren. Die hergestellten Mahlzeiten kann er an seine Animons verfüttern, um deren Werte zu erhöhen. Die Welt von Talea ist seltsam, ich weiß.