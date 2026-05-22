Fatekeeper startet am 2. Juni in den Early Access

Fatekeeper erscheint am 2. Juni 2026 im Early Access auf Steam. Das First-Person-RPG des deutschen Studios Paraglacial setzt auf Nahkampf, Magie, Erkundung und Charakterentwicklung in einer düsteren Fantasy-Welt.

Das von Paraglacial entwickelte und von THQ Nordic veröffentlichte Fatekeeper startet am 2. Juni 2026 in den Early Access. Das Entwicklerteam besteht laut Ankündigung aus 13 Personen und will die weitere Entwicklung auf Basis von Community-Feedback fortführen. Auf Steam wird das Spiel derzeit als kommender Early-Access-Titel geführt.

Spielerinnen und Spieler erkunden in Fatekeeper eine handgefertigte Fantasy-Welt aus Ruinen, alten Schlachtfeldern, Höhlen, Wäldern und verlassenen Heiligtümern. Spielerisch kombiniert das First-Person-RPG Nahkampf, Zauberei, Ausrüstung und Charakterentwicklung. Gegner sollen unterschiedliche Angriffsmuster, Stärken und Schwächen besitzen, wodurch sowohl Vorbereitung als auch Reaktion im Kampf eine Rolle spielen.

Der Early Access soll laut Steam-Angaben noch nicht alle Story-Inhalte, Fortschrittssysteme und unterstützenden Spielsysteme der Vollversion enthalten. Die aktuell geplante Early-Access-Fassung soll rund zwei Stunden Spielzeit bieten, während die Vollversion auf etwa 15 Stunden ausgelegt ist. Paraglacial plant derzeit, die Vollversion nach rund 18 Monaten Early Access zu veröffentlichen.

Zur Ankündigung wurde ein neuer Release-Date-Trailer veröffentlicht. Zusätzlich gibt es ein Gameplay-Video sowie mehrere Entwicklerblogs auf Steam, die unter anderem Welt, Waffen, Kreaturen, Lore und den Hub-Bereich des Spiels näher vorstellen. Ein konkreter Preis für den Early Access wurde nicht genannt.

Fakten zu Fatekeeper