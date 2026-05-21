Warhammer 40,000: Mechanicus II im Test

Der Kampf um Hecatus IV

Zu Beginn stehen vier Schwierigkeitsgrade zur Auswahl – von Narrativ bis hin zu Grim Darkness. Ich habe mich für Normal entschieden. Die Kampagne spielt auf dem verwilderten Planeten Hecatus IV, der ein neuer Forge-Planet (Fabrikwelt – voll mit Fabriken zur Produktion von technischen Geräten) für die Adeptus Mechanicus werden soll. Wir bekommen den Auftrag, eine alte Ruine zu erforschen. In dem alten Tempel erwecken wir jedoch unbeabsichtigt die Necrons, für die Hecatus IV ein heiliger Grab-Planet ist. So kommt es zum Krieg zwischen den neu gelandeten Mechanicus und den aus langem Schlaf aufgeweckten Necrons, die ihren Planeten bis zum letzten Krieger verteidigen werden um dann die ganze Galaxie zu unterwerfen… naja, man muss halt ambitionierte Pläne haben. Wir erleben die Geschichte aus der Sicht beider Fraktionen. Beide Kampagnen erzählen die gleiche Geschichte – aber aus unterschiedlichen Perspektiven. Interessanterweise spielt ihr zu Beginn nicht zuerst die Kampagne der einen Fraktion, dann die der anderen. Ihr spielt die Geschichte anfangs abwechselnd aus der Sicht beider Seiten, mal die eine, dann die andere Fraktion. Nach dem Ende des Prologes beginnt das eigentliche Spiel – nun wählt ihr eure Seite und kämpft auf der Planetenkarte um die Vorherrschaft. Erobert Gebiete, baut eure Truppen aus. Die Necrons befinden sich in einer defensiven Rolle und versuchen, ihre Grabstätten zu verteidigen, während sich zunehmend mehr von ihren Streitkräften in den Kampf stürzen. Die Adeptus Mechanicus hingegen konzentrieren sich darauf, in verschiedenen Gebieten Ressourcen zu produzieren, um so über stärkere Einheiten auf dem Schlachtfeld zu verfügen. Ihr wählt eine Mission, die dann aus mehreren Kämpfen und Zwischensequenzen besteht, wobei beschädigte Einheiten in den nächsten Kampf mitgenommen werden. Vor der Mission stellt ihr die Truppen zusammen, die an der Mission teilnehmen sollen.

In den runden-basierten Kämpfen steuern wir einzelne Einheiten. Eurer Held muss überleben, andere Einheiten können geopfert werden, solange das Gefecht gewonnen wird. Anfangs könnt ihr eure Einheiten platzieren, zusätzliche Einheiten kommen gegebenenfalls als Verstärkung zum Ersatz von Verlusten während des Kampfes hinzu. Jede Einheit kommt jede Runde zum Zug. Auf der rechten Seite seht ihr eine Zeitlinie, welche Fraktion wann zum Zug kommt. Ungewöhnlicherweise könnt ihr – wenn ihr am Zug seid – entscheiden, welche eurer Einheiten den Zug durchführt. Ihr könnt Einheiten bewegen oder eine Waffenfähigkeit einsetzen (was den Zug für die Einheit beendet). Manche Einheiten haben auch besondere Fähigkeiten, manche haben auch eine Panzerung, die erst zerstört werden muss. Dazu kommen besondere fraktionsabhängige Möglichkeiten. Einheiten können hinter Mauern in Deckung gehen – diese Mechanik gab es im Vorgänger noch nicht. Insgesamt spielen sich die Kämpfe recht flüssig – Einheit auswählen, bewegen, schießen… wer vergleichbare Spiele kennt, kann sofort loslegen. Während andere Games mit der grundsätzlich selben Grundmechanik unheimlich zäh sein können, war dies bei Warhammer 40,000: Mechanicus II nicht der Fall. Selbstverständlich kommt sehr schnell eine gewisse Komplexität ins Spiel – welche Einheit bewege ich wann wohin, welche Aktion führe ich aus? Ohne Taktik wird das nichts.