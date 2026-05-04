Elgato Facecam 4k im Test

Bildqualität und Software im Fokus

Schon auf dem Datenblatt wirkt die Facecam 4K richtig ambitioniert. Verbaut sind ein 1/1,8-Zoll-Sensor auf Sony-STARVIS-2-Basis, ein 90-Grad-Sichtfeld, HDR bis 4K30 und eine maximale Ausgabe von 2160p mit 60 fps. Dazu kommen ein Filtergewinde für 49-mm-Filter, Anschluss über USB-C und Elgatos Camera Hub zur manuellen Steuerung der wichtigsten Bildparameter. Gespeicherte Kameraeinstellungen lassen sich direkt im internen Speicher ablegen, was vor allem in festen Streaming-Setups praktisch ist.

In unserem Test hinterlässt die Kamera vor allem dann einen guten Eindruck, wenn die Lichtverhältnisse stimmen. Schärfe, Detaildarstellung und Bewegungsdarstellung fallen auf hohem Niveau aus, besonders bei 4K60. Farben wirken insgesamt sauber und natürlich, ohne übertrieben nachgeschärft oder künstlich übersättigt auszusehen. Gerade für Streams, Videoaufnahmen oder Content-Produktion ist das ein klarer Vorteil gegenüber vielen klassischen 1080p-Webcams.

Ihre Stärken spielt die Facecam 4K vor allem in kontrollierten Umgebungen aus. Wer mit Key Light, Softbox oder anderer gezielter Beleuchtung arbeitet, bekommt ein überzeugendes Bild mit hoher Klarheit und guter Abstimmung. Dazu kommt die starke Software-Anbindung: Belichtung, ISO, Weißabgleich und weitere Parameter lassen sich gezielt anpassen. Das macht die Kamera deutlich flexibler als viele Standardmodelle, die vor allem auf Automatikbetrieb setzen.

Schwächen bei Low-Light und Flexibilität

Weniger stark ist die Facecam 4K allerdings bei schwierigen Lichtverhältnissen. Die feste Blende von f/4.0 und der Fixfokus setzen der Flexibilität Grenzen. Bei schwächerem Licht nimmt das Bildrauschen schneller zu, und auch bei wechselnden Abständen zeigt sich, dass die Kamera klar für einen festen Sitzplatz vor dem Monitor ausgelegt ist. Für klassische Streaming- oder Schreibtisch-Setups reicht das aus, für spontane Produktaufnahmen, wechselnde Perspektiven oder universellen Einsatz im Alltag ist diese Lösung aber weniger komfortabel.

Hinzu kommt, dass Elgato bewusst auf ein integriertes Mikrofon verzichtet. Im Streaming-Bereich ist das nachvollziehbar, weil dort ohnehin meist ein separates Mikrofon verwendet wird. Wer jedoch eine Webcam für Meetings, Homeoffice und spontane Gespräche sucht, bekommt hier kein Komplettpaket. Die Facecam 4K richtet sich damit weniger an Gelegenheitsnutzer als an Anwender, die bereits ein gewisses Setup mitbringen oder gezielt aufbauen wollen.

Auch technisch gibt es ein paar Punkte, die man vor dem Kauf wissen sollte. Die vollen 4K60 sind nur über USB 3.0 nutzbar. Wird die Kamera an einem langsameren Anschluss betrieben, sinkt die maximal mögliche Auflösung deutlich. Wer das Potenzial des Modells wirklich ausschöpfen will, braucht also nicht nur passende Software, sondern auch die entsprechende Hardware und ein System, das mit dem Datenstrom umgehen kann.

Das Filtergewinde ist eines der ungewöhnlicheren Merkmale der Kamera. 49-mm-Filter erlauben zusätzliche kreative Optionen, etwa für Diffusion oder andere Bildlooks. Für den Massenmarkt ist das kein zentrales Kaufargument, für Creator mit klar definiertem Setup und Anspruch an den Bildstil aber durchaus ein Pluspunkt. Genau daran lässt sich auch gut ablesen, für wen diese Webcam gedacht ist: nicht für möglichst viele, sondern für eine eher klar umrissene Zielgruppe.

Unterm Strich ist die Elgato Facecam 4K eine starke Webcam für Streaming, Recording und Content Creation, solange das Einsatzprofil dazu passt. Sie liefert ein scharfes, flüssiges Bild, bietet gute manuelle Kontrolle und hebt sich mit 4K60 sowie Filter-Support sichtbar von vielen Standard-Webcams ab.

Starke Software

Elgatos Camera Hub gehört klar zu den Stärken der Facecam 4K. Die Software bietet deutlich mehr Eingriffsmöglichkeiten als viele Standard-Webcams und erlaubt unter anderem Anpassungen bei Belichtung, ISO, Weißabgleich, Bildausschnitt und digitalem Zoom. Das ist vor allem für Nutzer interessant, die ihr Bild gezielt auf Streaming, Aufnahmen oder feste Setups abstimmen wollen. Praktisch ist außerdem, dass sich Einstellungen direkt in der Kamera speichern lassen. Dadurch bleiben die gewählten Werte auch dann erhalten, wenn die Webcam an einem anderen Rechner genutzt oder das System neu gestartet wird. Im Alltag sorgt das für mehr Kontrolle und spart Zeit, wenn das Bild nicht bei jeder Nutzung neu eingerichtet werden soll.