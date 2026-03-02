LEVEL UP 2026: Erste Details zu eSports, Cosplay und Community

LEVEL UP 2026 hat erste Programmpunkte für seine drei Hauptbühnen bekanntgegeben. Die Gaming-, eSports- und Cosplay-Veranstaltung findet am 23. und 24. Mai 2026 erneut im Messezentrum Salzburg statt.

Auf der eSports Stage stehen mehrere Turniere und Showmatches auf dem Programm. Dazu zählen ein Counter-Strike-2-Showmatch der DACH CS Masters, der ESSL Champions Cup powered by MCI mit österreichischen Schüler:innen- und Student:innenteams in Valorant sowie der Red Bull Duo Clash rund um 2XKO. Für das Siegerduo ist laut Veranstalter eine Reise zur EVO in Las Vegas vorgesehen. Ebenfalls angekündigt wurden das League-of-Legends-Finale „Ascend to Shurima“ von Munich eSports sowie Super-Smash-Bros.-Ultimate-Matches im Rahmen von „LEVEL UP: BREAKOUT“.

Die Raiffeisen Club Community Stage setzt erneut auf Mitmach-Formate. Geplant sind unter anderem „The Amazing Nerdquiz: Gaming Edition“, ein Multiplayer-Turnier mit lokalen Spielen von LudeCat sowie „Smash The Pro“, bei dem Besucher:innen gegen YouTuber Luigikid antreten können. Weitere interaktive Programmpunkte sollen noch folgen.

Auf der Cosplay Stage stehen sowohl Wettbewerbe als auch Panels im Mittelpunkt. Vorgesehen sind der Performance Cosplay Contest, der Selfmade Cosplay Contest sowie „The Amazing Nerd Quiz: Anime Edition“. Im Panel „Passion Cosplay“ sprechen erfahrene Cosplayer:innen über ihre Motivation und den Entstehungsprozess ihrer Kostüme. Neu im Programm sind zudem ein AMV/GMV Contest, ein Speed Drawing Contest und ein Dance Contest.

Für 2026 kündigt LEVEL UP auch angepasste Ticketoptionen für Familien an. Angeboten werden ein Familienticket für bis zu zwei Erwachsene und zwei Kinder unter 16 Jahren, vergünstigte U16-Tickets für 10- bis 15-Jährige sowie kostenloser Eintritt für Kinder unter 10 Jahren in Begleitung eines Erwachsenen.

www.levelup-salzburg.at