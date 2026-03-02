Spellcasters Chronicles ab sofort spielbar

Quantic Dream hat mit Spellcasters Chronicles ein neues Multiplayer-Projekt in den Early Access auf Steam geschickt. Das kostenlose 3v3-Action-Strategiespiel ist seit dem Wochenende weltweit spielbar und setzt auf eine Mischung aus Luftkämpfen, Zaubern, Beschwörungen und strategischem Deckbuilding.

Im Mittelpunkt stehen teambasierte Matches, in denen Spieler als sogenannte Spellcaster über das Schlachtfeld gleiten, Zauber einsetzen und Kreaturen oder Titanen beschwören. Laut Quantic Dream soll die Early-Access-Phase dabei nicht nur als klassischer Vorabzugang dienen, sondern als offene Entwicklungsphase, in der die Community aktiv Einfluss auf die weitere Ausrichtung des Spiels nimmt. Nach den bisherigen Closed-Beta-Tests, die vor allem technische Aspekte im Blick hatten, rücken nun Gameplay, Balancing, Progression und neue Systeme stärker in den Fokus.

Zum Start hat das Studio auch eine Roadmap für die kommenden Entwicklungsphasen veröffentlicht. Geplant sind unter anderem Voice-Chat, zusätzliche kosmetische Anpassungen, ein überarbeiteter Ranglistenmodus, ein erweitertes Fortschritts- und Freischaltsystem für Zaubersprüche, tägliche Quests sowie Shop-Updates. Als erste kommende Inhalte wurden zudem die neue Arena „Kamazad“ und der neue Spellcaster „Technomancer“ angekündigt.

Bereits mit dem Early-Access-Start kommen mehrere neue Inhalte und Features hinzu. Dazu zählen ein überarbeitetes Tutorial samt Koop-Modus gegen NPCs, Voice-Chat, die Integration des Discord Social SDK, ein Freischaltsystem für Zauber sowie ein In-Game-Shop als Basis für kosmetische Inhalte. Darüber hinaus wurde das Spiel um neue Zauber wie Eisstrahl, Giftatem, Metamorphose und Heiliger Pfeil erweitert. Mit der Sirene und dem Nashornreiter stoßen außerdem zwei neue Beschwörungen hinzu, während mit der Rocket-Soldier-Fabrik ein weiteres Gebäude eingeführt wird.

Zusätzlich will Quantic Dream die Community künftig über ein Abstimmungssystem auf der offiziellen Website noch stärker in die Entwicklung einbinden. Spieler sollen dort regelmäßig über verschiedene Themen rund um Spielmechaniken und Inhalte abstimmen können. Für die Teilnahme sind laut Studio Belohnungen vorgesehen.

Technisch arbeitet Quantic Dream während des Early Access weiter an Performance-Verbesserungen und Optimierungen. Als Mindestanforderung nennt das Studio unter anderem einen Intel Core i5-10400 oder AMD Ryzen 5 2600, 16 GB RAM, eine Grafikkarte auf dem Niveau einer GeForce RTX 1660 beziehungsweise Radeon RX 5600 mit mindestens 6 GB VRAM, eine NVMe-SSD sowie Windows 11. Empfohlen werden ein Intel Core i7-10700K oder AMD Ryzen 7 2700, ebenfalls 16 GB RAM und eine GPU ab GeForce RTX 3070 oder Radeon RX 9060 XT mit mindestens 8 GB VRAM.

Spellcasters Chronicles ist damit ab sofort kostenlos im Early Access auf Steam verfügbar. Eine Videobotschaft von Game Director Gregorie Diaconu begleitet den Start, weitere Details zu kommenden Inhalten sollen in den nächsten Wochen folgen.