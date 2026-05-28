Call of Duty: Modern Warfare 4 offiziell angekündigt

Infinity Ward und Activision haben Call of Duty: Modern Warfare 4 angekündigt. Der Shooter soll am 23. Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und Nintendo Switch 2 erscheinen.

Infinity Ward und Activision haben Call of Duty: Modern Warfare 4 offiziell vorgestellt. Der neue Teil der Shooter-Reihe soll am 23. Oktober 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC und erstmals seit über einem Jahrzehnt auch für eine Nintendo-Plattform erscheinen: die Nintendo Switch 2.

Die Kampagne spielt vor dem Hintergrund eines eskalierenden globalen Konflikts auf der koreanischen Halbinsel. Im Mittelpunkt steht unter anderem Private Park, ein junger südkoreanischer Soldat, der während einer nordkoreanischen Invasion mit seiner Einheit ums Überleben kämpft. Parallel dazu verfolgt Captain Price außerhalb seiner früheren Strukturen eine Spur zu einer Waffe, die eine weltweite Katastrophe auslösen könnte.

Laut Ankündigung führt die Kampagne an mehrere internationale Schauplätze. Genannt werden unter anderem Gefechte in Korea, Nahkampfeinsätze in New York, Verfolgungsjagden in Paris sowie nächtliche SAS-Missionen in Mumbai. Ein Reveal-Trailer wurde über den offiziellen Call of Duty-YouTube-Kanal veröffentlicht.

Multiplayer mit neuem Gunplay-System

Für den Multiplayer kündigt Infinity Ward das neue „Ballistic Authority“-System an. Es soll laut Hersteller auf präzises Gunplay ohne Bloom und mehr Kontrolle beim Schießen setzen. Zum Start sind zwölf Core-Karten geplant. Zusätzlich wird mit „Kill Block“ ein dynamisches Trainingsgelände angekündigt, das sich zwischen den Runden in mehr als 500 Layouts neu konfigurieren soll.

Auch der Extraktionsmodus DMZ kehrt zurück. Spielerinnen und Spieler sollen alleine oder im Squad in ein instabiles Konfliktgebiet geschickt werden. Weitere Details dazu sollen am 7. Juni folgen. Für die PC-Version nennen Infinity Ward und Beenox erweiterte Optionen für Performance, Bildqualität und Anpassung.

Fakten zu Call of Duty: Modern Warfare 4