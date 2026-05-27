The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past für 2027 angekündigt

CD PROJEKT RED arbeitet an einer dritten Erweiterung für The Witcher 3: Wild Hunt. Songs of the Past soll 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen und entsteht gemeinsam mit Fool’s Theory.

CD PROJEKT RED hat The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past angekündigt. Die Erweiterung soll ein neues Abenteuer rund um Geralt von Riva bieten und 2027 für PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie PC veröffentlicht werden. Ein genauer Termin wurde noch nicht genannt.

Entwickelt wird Songs of the Past von CD PROJEKT RED in Zusammenarbeit mit Fool’s Theory. Das Studio besteht laut Ankündigung unter anderem aus Entwicklerinnen und Entwicklern, die bereits an The Witcher 3: Wild Hunt beteiligt waren. Weitere Details zur Erweiterung sollen im Spätsommer 2026 folgen.

The Witcher 3: Wild Hunt erschien ursprünglich 2015 und zählt zu den erfolgreichsten Rollenspielen der vergangenen Jahre. Laut CD PROJEKT RED wurde das Spiel mehr als 60 Millionen Mal verkauft und mit zahlreichen Branchenpreisen ausgezeichnet.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen The Witcher-Website.

Fakten

Titel: The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past

The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past Art: dritte Erweiterung zu The Witcher 3: Wild Hunt

dritte Erweiterung zu The Witcher 3: Wild Hunt Release: 2027

2027 Plattformen: PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC

PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC Entwicklung: CD PROJEKT RED, gemeinsam mit Fool’s Theory

CD PROJEKT RED, gemeinsam mit Fool’s Theory Weitere Infos: angekündigt für Spätsommer 2026

Hinweis: Preis, Umfang, Spielzeit und konkrete Story-Details wurden in der vorliegenden Ankündigung noch nicht genannt.