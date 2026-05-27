NVIDIA hat für 007 First Light einen neuer GeForce Game Ready-Treiber veröffentlicht

NVIDIA hat neue RTX-Funktionen und einen aktuellen GeForce Game Ready-Treiber für mehrere PC-Spiele angekündigt. Im Mittelpunkt stehen der Early Access von 007 First Light, der Start von World of Tanks: HEAT sowie technische Updates für Starminer und Helldivers 2.

Für 007 First Light stellt NVIDIA einen neuen GeForce Game Ready-Treiber bereit, der auf das Action-Adventure von IO Interactive optimiert ist. Das Spiel erzählt eine neu interpretierte Vorgeschichte von James Bond und begleitet ihn als jungen Rekruten im MI6-Ausbildungsprogramm. Zum Start unterstützt der Titel laut NVIDIA eine unbegrenzte Bildrate sowie DLSS 4.5 Super Resolution und Dynamic Multi Frame Generation.

Pathtracing und DLSS Ray Reconstruction sollen für 007 First Light im Sommer 2026 folgen. Zusätzlich verweist NVIDIA auf die Verfügbarkeit über GeForce NOW Ultimate, sofern Spielerinnen und Spieler den Titel über die Cloud nutzen möchten.

Ebenfalls neu verfügbar ist World of Tanks: HEAT, ein kostenloses PvP-Panzerkampfspiel von Wargaming. Laut Steam-Seite setzt die PC-Version unter anderem auf Upscaling-Techniken wie DLSS, XeSS und FSR, um die angepeilten Leistungsziele zu erreichen.

Am 27. Mai 2026 startet außerdem Starminer in den Early Access. Die Weltraum-Simulation soll DLSS sowie Raytracing-Effekte für Reflexionen, Umgebungsverdeckung und Schatten unterstützen. Für Helldivers 2 wurde ein technisches Update angekündigt, das unter anderem DLSS 4.5 und NVIDIA Reflex ergänzt.

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