Das war LEVEL UP 2026

Die LEVEL UP 2026 hat am 23. und 24. Mai mehr als 11.000 Besucher:innen ins Messezentrum Salzburg gebracht. Das Gaming- und Popkultur-Festival setzte auf eSports, Indie Games, Cosplay, Community-Formate und zahlreiche Mitmachangebote.

Die LEVEL UP 2026 hat am 23. und 24. Mai mehr als 11.000 Besucher:innen ins Messezentrum Salzburg gebracht. Das Gaming- und Popkultur-Festival fand heuer erstmals parallel zur Salzburger Dult statt und setzte auf eSports, Indie Games, Cosplay, Community-Formate und Mitmachangebote.

Auf mehr als 15.000 Quadratmetern bot die Veranstaltung ein breites Programm für Gaming-, Cosplay- und Popkultur-Fans. Neben PCs, Konsolen, Racing-Simulatoren und Retro-Stationen waren auch Tabletop, Trading Cards, Kreativbereiche, Workshops sowie mehrere Bühnenformate Teil des Angebots.

Ein Schwerpunkt lag erneut auf der Indie Games Area, die in Zusammenarbeit mit der FH Salzburg umgesetzt wurde. Dort wurden laut Veranstalter mehr als 40 Indie-Titel von Entwickler:innen aus dem deutschsprachigen Raum präsentiert. Besucher:innen konnten die Spiele vor Ort ausprobieren und mit den Teams hinter den Projekten sprechen.

Auch die Bühnen waren zentrale Programmpunkte der LEVEL UP 2026. Auf der eSports Stage standen Turniere, Showmatches und Formate rund um die heimische Gaming- und eSports-Szene auf dem Programm. Die Raiffeisen Club Community Stage setzte stärker auf interaktive Inhalte, darunter das Amazing Nerdquiz: Gaming Edition, Multiplayer-Turniere und ein Beat The Pro mit YouTuber Luigikid.

Die Cosplay-Bühne wurde nach ihrer Premiere im Vorjahr ausgebaut. Neben Cosplay-Performances umfasste das Programm unter anderem Speed Drawing und Anime-Music-Video-Contests. Ergänzt wurde das Angebot durch eine Artist- und Händler:innen-Area mit mehr als 80 Aussteller:innen aus den Bereichen Anime, Manga, Gaming, Illustration und Popkultur. Neu waren außerdem eigene Cosplay-Stände, die Einblicke in die Arbeit der Szene gaben.

Zu den Partnern der Veranstaltung zählten unter anderem Salzburg AG, das Österreichische Bundesheer und JOYN Österreich. Die Salzburg AG stellte laut Veranstalter die Internetanbindung für die Gaming-Area bereit. Das Bundesheer war mit einem Cyber-Security-Schwerpunkt vertreten, darunter ein interaktiver Escape Room.

Projektleiter Tommi Huber sieht die Veranstaltung als Treffpunkt unterschiedlicher Communities: „Wir sind stolz darauf, jedes Jahr so viele unterschiedliche Communities an einem Ort zusammenzubringen und damit ein einzigartiges Erlebnis für Besucher:innen aller Altersgruppen zu schaffen.“

Fakten zur LEVEL UP 2026