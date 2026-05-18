Razer stellt Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz vor

Razer erweitert seine Huntsman-Serie um die Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz. Die kompakte E-Sport-Tastatur setzt auf analoge optische Switches, 8000-Hz-Polling und direkte Anpassungen über die Tastatur selbst.

Mit der Razer Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz hat Razer eine neue kabelgebundene Gaming-Tastatur im Tenkeyless-Format angekündigt. Das Modell richtet sich vor allem an kompetitive Spielerinnen und Spieler, die kurze Eingabeverzögerungen, anpassbare Auslösewege und ein kompaktes Layout ohne Nummernblock bevorzugen.

Im Mittelpunkt stehen Razers Analog Optical Switches Gen-2. Laut Hersteller erfassen sie Tasteneingaben optisch über den gesamten Tastenhub und kommen ohne klassischen physischen Kontaktpunkt aus. Der Auslösepunkt lässt sich zwischen 0,1 und 4,0 Millimetern einstellen, außerdem unterstützt die Tastatur Rapid Trigger für schnelle Wiederhol- und Reset-Eingaben. Razer gibt für die Switches eine Lebensdauer von 100 Millionen Anschlägen an.

Ein weiterer Schwerpunkt ist das sogenannte True 8000 Hz HyperPolling. Damit soll die Tastatur Eingaben mit einer Abfragerate von 8000 Hz übertragen. Razer bewirbt die Tastatur auf der offiziellen Produktseite mit einer gemessenen Latenz von 0,58 Millisekunden, weist aber auch darauf hin, dass solche Werte vom jeweiligen Testaufbau und den verwendeten Geräten abhängen können.

Mehrere Einstellungen können direkt an der Tastatur vorgenommen werden. Dazu zählen der Auslösepunkt, Rapid-Trigger-Einstellungen und Snap Tap. Die Zahlenreihe dient dabei als visuelles Feedback. Laut Razer lassen sich außerdem Profile auf der Tastatur speichern; die Produktseite nennt insgesamt sechs Profile, davon vier vollständig anpassbare.

Ergänzend verweist Razer auf Razer Synapse und eine browserbasierte Synapse-Web-Lösung für Chromium-basierte Browser.

Razer Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz

179,99€ UVP

Ab sofort erhältlich auf Razer.com, in RazerStores sowie bei ausgewählten Händlern weltweit.

Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Produktseite von Razer.

Fakten zur Razer Huntsman V3 Tenkeyless 8KHz