Yu-Gi-Oh!: European WCQ Nationals 2026 starten am 25. April

Konami hat den Start der „2026 European Yu-Gi-Oh! World Championship Qualifier – Nationals“ angekündigt. Die Turnierserie läuft vom 25. April bis 30. Juni in 16 europäischen Ländern und dient als Qualifikation für die Europaausscheidung in Brüssel.

Mit den Nationals beginnt am 25. April die europäische Qualifikationsphase für die Yu-Gi-Oh!-Weltmeisterschaft 2026. Den Auftakt macht das Turnier in Madiswil in der Schweiz am 25. und 26. April. Laut der offiziellen Eventseite sind die nationalen Meisterschaften öffentlich zugänglich; eine vorherige Qualifikation ist also nicht erforderlich.

Die Turniere finden bis 30. Juni in 16 Ländern statt, darunter auch Österreich, Deutschland und die Schweiz. Für Österreich ist Salzburg als Austragungsort am 2. und 3. Mai vorgesehen. Bei vielen Stopps wird außerdem ein Dragon-Duel-Turnier für jüngere Teilnehmer ausgetragen, die 2012 oder später geboren sind.

Die Veranstaltungsdetails für Österreich im Überblick:

Datum: 02. – 03. Mai 2026

Ort: Salzburg Congress, Europasaal

Auerspergerstraße 6, 5020 Salzburg

Sportlich geht es dabei nicht nur um den jeweiligen nationalen Titel. Die besten Spieler der einzelnen Events qualifizieren sich für den europäischen World Championship Qualifier, der von 10. bis 12. Juli 2026 in Brüssel stattfindet. Von dort führt der Weg weiter zur Yu-Gi-Oh! World Championship 2026, die laut Konami von 28. bis 30. August in Ariake in Japan ausgetragen werden soll. Als Finalspielstätte ist das Tokyo Garden Theater genannt.

Bei der Weltmeisterschaft sind nach aktuellem Stand vier Wettbewerbskategorien vorgesehen: Yu-Gi-Oh! TRADING CARD GAME, Yu-Gi-Oh! MASTER DUEL, Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS (RUSH DUEL) und Yu-Gi-Oh! DUEL LINKS (SPEED DUEL). Weitere Informationen zu den Nationals, zum European WCQ in Brüssel und zur World Championship 2026 stellt Konami auf den jeweiligen offiziellen Eventseiten bereit.

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