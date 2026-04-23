Crimson Desert: Update v1.04 bringt Gameplay- und Systemverbesserungen

Pearl Abyss hat Patch 1.04.00 für Crimson Desert veröffentlicht und liefert damit zahlreiche Gameplay-Verbesserungen, erweiterte Systeme und Quality-of-Life-Optimierungen.
Der Patch baut auf der bereits zu Beginn dieses Monats vorgestellten Update-Vorschau auf und führt vielfach gewünschte Features wie Schwierigkeitsgrade, zusätzliche Lager-Optionen, neue Haustiere sowie erweiterte Kampf- und Steuerungssysteme ein. Damit wird das Spielerlebnis nach dem Launch weiter verbessert.
Details zu Patch 1.04.00
- Schwierigkeitsgrade & neue Charakterfähigkeiten
Spieler:innen können nun im Einstellungsmenü zwischen den Modi Leicht, Normal und Schwer wählen. Diese Optionen ermöglichen ein individuell angepasstes Kampferlebnis, wobei der Normal-Modus der ursprünglichen Spielbalance entspricht. Der schwere Modus bietet stärkere Gegner, neue Bewegungsmuster für bestimmte Bosse sowie engere Zeitfenster für Paraden und Ausweichmanöver und richtet sich damit an erfahrene Spieler:innen. Zusätzlich wurden neue Fähigkeiten für zentrale Charaktere eingeführt sowie Verbesserungen an bestimmten Angriffsabläufen vorgenommen.
- Verbesserungen bei Housing & Lagersystemen
Für das Housing stehen nun mehrere auswählbare Layouts zur Verfügung, ergänzt durch verbesserte Steuerungsoptionen wie das gleichzeitige Einsammeln mehrerer Möbelstücke. Zudem wurden dem Housing-System verschiedene neue Lager-Optionen hinzugefügt. Spieler:innen können dadurch direkt beim Crafting oder Kochen auf eingelagerte Gegenstände zugreifen, ohne diese zuvor ins Inventar verschieben zu müssen.
- Verbesserungen bei Steuerung, UI und Barrierefreiheit
Es wurde eine Preset-Funktion sowohl für die Tastatur/Maus- als auch für die Controller-Steuerung ergänzt. Die UI-Updates umfassen Kategorien-Tabs im Inventar, verbesserte Kartenfunktionen sowie übersichtlichere Shop- und Quest-Oberflächen. Darüber hinaus wurden neue Barrierefreiheitsoptionen wie ein Farbblindmodus hinzugefügt.
- Technische & visuelle Verbesserungen
Auf technischer Seite bringt das Update Verbesserungen der Grafikqualität, darunter eine optimierte Darstellung entfernter Umgebungen, verbesserte Beleuchtung und Texturen sowie detailliertere Charakterdarstellung auf Distanz. Es wurden Plattform-spezifische Optimierungen für PC, Konsole und Mac umgesetzt, ergänzt durch Stabilitätsverbesserungen und zahlreiche Bugfixes, um ein insgesamt flüssigeres Spielerlebnis zu gewährleisten.
Crimson Desert Original Soundtrack Volume 1
Pearl Abyss plant zudem in naher Zukunft die Veröffentlichung von Volume 1 des Crimson Desert-Soundtracks mit insgesamt 75 Tracks. Der OST wird als kostenloser DLC auf Steam und im Epic Games Store verfügbar sein und zudem auf den wichtigsten globalen Musik-Streaming-Plattformen erscheinen. Außerdem ist eine Veröffentlichung auf dem YouTube-Kanal von Pearl Abyss Music vorgesehen.
Mehr Informationen zu Crimson Desert gibt es auf der offiziellen Website.