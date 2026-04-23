Crimson Desert: Update v1.04 bringt Gameplay- und Systemverbesserungen

Pearl Abyss hat Patch 1.04.00 für Crimson Desert veröffentlicht und liefert damit zahlreiche Gameplay-Verbesserungen, erweiterte Systeme und Quality-of-Life-Optimierungen.

Der Patch baut auf der bereits zu Beginn dieses Monats vorgestellten Update-Vorschau auf und führt vielfach gewünschte Features wie Schwierigkeitsgrade, zusätzliche Lager-Optionen, neue Haustiere sowie erweiterte Kampf- und Steuerungssysteme ein. Damit wird das Spielerlebnis nach dem Launch weiter verbessert.

Details zu Patch 1.04.00

Schwierigkeitsgrade & neue Charakterfähigkeiten

Spieler:innen können nun im Einstellungsmenü zwischen den Modi Leicht, Normal und Schwer wählen. Diese Optionen ermöglichen ein individuell angepasstes Kampferlebnis, wobei der Normal-Modus der ursprünglichen Spielbalance entspricht. Der schwere Modus bietet stärkere Gegner, neue Bewegungsmuster für bestimmte Bosse sowie engere Zeitfenster für Paraden und Ausweichmanöver und richtet sich damit an erfahrene Spieler:innen. Zusätzlich wurden neue Fähigkeiten für zentrale Charaktere eingeführt sowie Verbesserungen an bestimmten Angriffsabläufen vorgenommen.

Spieler:innen können nun im Einstellungsmenü zwischen den Modi Leicht, Normal und Schwer wählen. Diese Optionen ermöglichen ein individuell angepasstes Kampferlebnis, wobei der Normal-Modus der ursprünglichen Spielbalance entspricht. Der schwere Modus bietet stärkere Gegner, neue Bewegungsmuster für bestimmte Bosse sowie engere Zeitfenster für Paraden und Ausweichmanöver und richtet sich damit an erfahrene Spieler:innen. Zusätzlich wurden neue Fähigkeiten für zentrale Charaktere eingeführt sowie Verbesserungen an bestimmten Angriffsabläufen vorgenommen. Verbesserungen bei Housing & Lagersystemen

Für das Housing stehen nun mehrere auswählbare Layouts zur Verfügung, ergänzt durch verbesserte Steuerungsoptionen wie das gleichzeitige Einsammeln mehrerer Möbelstücke. Zudem wurden dem Housing-System verschiedene neue Lager-Optionen hinzugefügt. Spieler:innen können dadurch direkt beim Crafting oder Kochen auf eingelagerte Gegenstände zugreifen, ohne diese zuvor ins Inventar verschieben zu müssen.

Für das Housing stehen nun mehrere auswählbare Layouts zur Verfügung, ergänzt durch verbesserte Steuerungsoptionen wie das gleichzeitige Einsammeln mehrerer Möbelstücke. Zudem wurden dem Housing-System verschiedene neue Lager-Optionen hinzugefügt. Spieler:innen können dadurch direkt beim Crafting oder Kochen auf eingelagerte Gegenstände zugreifen, ohne diese zuvor ins Inventar verschieben zu müssen. Verbesserungen bei Steuerung, UI und Barrierefreiheit

Es wurde eine Preset-Funktion sowohl für die Tastatur/Maus- als auch für die Controller-Steuerung ergänzt. Die UI-Updates umfassen Kategorien-Tabs im Inventar, verbesserte Kartenfunktionen sowie übersichtlichere Shop- und Quest-Oberflächen. Darüber hinaus wurden neue Barrierefreiheitsoptionen wie ein Farbblindmodus hinzugefügt.

Es wurde eine Preset-Funktion sowohl für die Tastatur/Maus- als auch für die Controller-Steuerung ergänzt. Die UI-Updates umfassen Kategorien-Tabs im Inventar, verbesserte Kartenfunktionen sowie übersichtlichere Shop- und Quest-Oberflächen. Darüber hinaus wurden neue Barrierefreiheitsoptionen wie ein Farbblindmodus hinzugefügt. Technische & visuelle Verbesserungen

Auf technischer Seite bringt das Update Verbesserungen der Grafikqualität, darunter eine optimierte Darstellung entfernter Umgebungen, verbesserte Beleuchtung und Texturen sowie detailliertere Charakterdarstellung auf Distanz. Es wurden Plattform-spezifische Optimierungen für PC, Konsole und Mac umgesetzt, ergänzt durch Stabilitätsverbesserungen und zahlreiche Bugfixes, um ein insgesamt flüssigeres Spielerlebnis zu gewährleisten.

Crimson Desert Original Soundtrack Volume 1

Pearl Abyss plant zudem in naher Zukunft die Veröffentlichung von Volume 1 des Crimson Desert-Soundtracks mit insgesamt 75 Tracks. Der OST wird als kostenloser DLC auf Steam und im Epic Games Store verfügbar sein und zudem auf den wichtigsten globalen Musik-Streaming-Plattformen erscheinen. Außerdem ist eine Veröffentlichung auf dem YouTube-Kanal von Pearl Abyss Music vorgesehen.

Mehr Informationen zu Crimson Desert gibt es auf der offiziellen Website.