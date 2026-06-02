CHERRY XTRFY kündigt K63W Pro Compact mit UWB und 8K-Polling an

CHERRY XTRFY hat zur COMPUTEX 2026 die K63W Pro Compact vorgestellt. Die kabellose Gaming-Tastatur setzt auf Ultra-Wideband-Technologie, 8000 Hz Polling Rate und ein kompaktes 70-Prozent-Layout mit Low-Profile-Schaltern.

CHERRY XTRFY erweitert sein Tastatur-Line-up um die K63W Pro Compact. Das Modell wird im Rahmen der COMPUTEX 2026 in Taipeh gezeigt und soll Anfang Juli 2026 in der EU erscheinen. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 179,99 Euro. Für die USA nennt der Hersteller August 2026 und 169,99 US-Dollar als geplanten Marktstart.

Im Mittelpunkt steht die drahtlose Verbindung per Ultra-Wideband. Laut CHERRY XTRFY soll die Technik über ein breiteres Frequenzspektrum arbeiten als klassische Wireless-Lösungen und dadurch stabilere Verbindungen in stark ausgelasteten Funkumgebungen ermöglichen. In Kombination mit einer Polling Rate von 8000 Hz überträgt die Tastatur Eingaben sowohl kabelgebunden als auch kabellos bis zu achtmal pro Millisekunde an den PC.

Die K63W Pro Compact nutzt ein 70-Prozent-Layout. Die Funktionstastenreihe bleibt erhalten, während die Breite der Tastatur reduziert wurde, um mehr Platz für Mausbewegungen zu schaffen. Beim Aufbau setzt CHERRY XTRFY auf CHERRY MX LOW PROFILE 2.0-Schalter, eine Gasket-Mount-Konstruktion und einen Akku mit 6000 mAh.

CHERRY positioniert das Modell damit vor allem für Spieler, die eine kabellose Tastatur mit hoher Abfragerate suchen, aber nicht auf ein flaches Gehäuse und ein kompaktes Layout verzichten wollen. Angaben zur Verfügbarkeit in Asien sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Fakten zur CHERRY XTRFY K63W Pro Compact