Corsair zeigt neue Gehäuse, Netzteile und Kühler zur Computex 2026

Corsair hat zur Computex 2026 mehrere neue PC-Komponenten vorgestellt. Im Mittelpunkt stehen neue Gehäuse, aktualisierte Netzteile, AIO-Kühler der Titan-II-Serie und Erweiterungen für das iCUE-LINK-Ökosystem.

Corsair nutzt die Computex 2026 in Taipei für eine größere Komponenten-Ankündigung. Vorgestellt wurden unter anderem das neue WARTHOG-Gehäuse, mehrere Netzteile der SHIFT- und RMe-Serien, neue AIO-Flüssigkühler sowie weitere iCUE-LINK-Produkte. Die Ankündigung erfolgte laut Corsair am 2. Juni 2026.

Das WARTHOG ist ein Mid-Tower-Gehäuse, das sich optisch und funktional am früheren Vengeance C70 orientiert. Corsair setzt auf eine Stahlkonstruktion, integrierte Griffe, leicht zugängliche Seitenteile und 3D-Y-Panels an Front und Oberseite. Unterstützt werden unter anderem 360-mm-Radiatoren an mehreren Positionen, Mainboards mit rückseitigen Anschlüssen, das InfiniRail-System zur Lüftermontage, RapidRoute 2.0 für das Kabelmanagement und ein mitgelieferter GPU-Stabilisierungsarm.

Bei den Netzteilen wurde das AX1600i SHIFT als neues 1600-Watt-Modell mit seitlich angebrachten Anschlüssen vorgestellt. Es nutzt laut Hersteller Galliumnitrid-Komponenten, ist 170 mm lang, verfügt über zwei 12V-2×6-Anschlüsse und bietet Anschlüsse für iCUE LINK sowie USB-Monitoring. Ebenfalls neu ist das HX1000i SHIFT CRYSTAL mit transparenten Seitenabdeckungen, PinProtect+ für den 12V-2×6-Anschluss, integriertem iCUE-LINK-System-Hub, ATX-3.1-Zertifizierung, PCIe-5.1-Vorbereitung und zehn Jahren Garantie.

Die RMe-Serie wird um das RM1200e ergänzt, das in Schwarz und Weiß erscheinen soll. Corsair nennt Cybenetics-Platinum-Zertifizierung, ATX 3.1, PCIe 5.1, einen 140-mm-Lüfter mit Zero-RPM-Modus und PinProtect-Überstromschutz pro Pin am 12V-2×6-Anschluss. Zusätzlich sollen RM850e und RM1000e künftig mit einem ThermalProtect-12V-2×6-Kabel ausgeliefert werden, das einen Übertemperaturschutz bietet.

Im Kühlungsbereich führt Corsair die iCUE LINK TITAN II-Serie an. Das Modell TITAN II ULTRA 360 LX LCD kombiniert einen 360-mm-Radiator, FlowDrive-Gen-2-Pumpe, TM100-Phase-Change-Wärmeleitmaterial und ein 5-Zoll-IPS-LCD mit 720 × 1280 Pixeln, das per DisplayPort angebunden wird. Zusätzlich wurden die Varianten TITAN II 360 RX RGB und TITAN II 360 RX LCD vorgestellt, die ebenfalls auf FlowDrive Gen 2, RX-II-Lüfter und iCUE-LINK-Anbindung setzen.

Bei den Gehäusen ergänzt Corsair außerdem das 2800X RS-ARGB und das FRAME 5000D WOOD RS. Das 2800X ist ein Micro-ATX-Gehäuse mit umlaufender Glasoptik, drei RS120-R-ARGB-Lüftern, Unterstützung für bis zu zehn 120-mm-Lüfter und Platz für einen 360-mm-Radiator an der Oberseite. Das FRAME 5000D WOOD RS bietet eine Front aus Massivholz, zwei vorinstallierte 200-mm-Ansauglüfter, einen RS140-Hecklüfter, Platz für bis zu elf 120-mm-Lüfter sowie Unterstützung für 420-mm-Radiatoren an mehreren Positionen.

Abgerundet wird die Computex-Ankündigung durch die iCUE LINK LX360 RGB Unified Frame und LX360-R RGB Unified Frame Lüfter. Beide Varianten bündeln drei 120-mm-Lüfter in einem 360-mm-Rahmen und sollen Installation sowie Verkabelung vereinfachen. Die R-Variante nutzt umgekehrte Rotorblätter, damit die RGB-Beleuchtung bei bestimmten Einbaupositionen sichtbar bleibt.

Konkrete Europreise und genaue Verfügbarkeitstermine wurden in der Pressemitteilung nicht genannt. Weitere Informationen bündelt Corsair auf der offiziellen Computex-Seite sowie auf separaten Produktseiten.

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