Elgato öffnet Stream Deck für KI-Assistenten

Elgato erweitert Stream Deck um MCP-Unterstützung. Dadurch können kompatible KI-Tools ausgewählte Stream-Deck-Aktionen auslösen. Zum Start sind NVIDIA Project G-Assist und Aitum angebunden, Nutzer behalten dabei die Kontrolle über freigegebene Aktionen.

Elgato hat die Unterstützung des Model Context Protocols, kurz MCP, für Stream Deck vorgestellt. Die neue Funktion ist seit 26. Mai 2026 verfügbar und richtet sich an Nutzer, die Stream-Deck-Aktionen nicht nur über Tasten, sondern auch über angebundene KI-Tools oder Automatisierungsdienste auslösen möchten. Voraussetzung sind Stream Deck 7.4 oder neuer sowie ein vorhandenes Stream-Deck-Gerät.

Mit der Integration wird ein virtuelles Gerät namens MCP Deck angelegt. Darauf können bis zu 32 Aktionen aus dem Stream-Deck-Ökosystem gelegt werden. Welche Aktionen für KI-Tools freigegeben sind, entscheidet der Nutzer selbst. Die Verbindung erfolgt über den Elgato MCP Server; für die Einrichtung stellt Elgato eine offizielle Anleitung zur MCP-Einrichtung bereit.

Erster Partner ist NVIDIA Project G-Assist. Der On-Device-Assistent für GeForce-RTX-PCs kann über ein Plugin auf freigegebene Stream-Deck-Aktionen zugreifen und diese per Sprach- oder Texteingabe auslösen. NVIDIA führt die Stream-Deck-Integration auf der offiziellen G-Assist-Seite als Bestandteil der aktuellen Version 0.2.2; Elgatos Pressemitteilung nennt Version 0.2.1.

Als zweiter Startpartner ist Aitum Nexus eingebunden. Die Automatisierungsplattform kann Events aus Livestreams, etwa Raids, Subscriptions oder Kanalpunkte, mit Stream-Deck-Aktionen verknüpfen. Denkbar sind dadurch etwa Szenenwechsel, Soundeffekte, Lichtsteuerung oder Discord-Nachrichten, sofern diese zuvor im Stream Deck eingerichtet wurden.

Elgato verweist darauf, dass MCP als offener Standard auch weitere Integrationen ermöglichen soll. Konkrete zusätzliche Partner wurden bislang nicht genannt. Einen Überblick zur Funktion zeigt Elgato außerdem in einem Spotlight-Video. Die aktuelle Stream-Deck-Software ist über die Download-Seite von Elgato erhältlich.

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