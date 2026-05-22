10 Jahre Warhammer Skulls: Alle Weltpremieren

Zum zehnten Jubiläum des Warhammer Skulls Showcase hat Games Workshop zahlreiche Neuigkeiten zu kommenden und aktuellen Warhammer-Spielen vorgestellt. Dazu zählen neue Titel, DLCs, Demos, Updates, Crossovers und der begleitende Sale in digitalen Stores.

Das Warhammer Skulls Showcase ist 2026 mit mehreren Ankündigungen zurückgekehrt. Im Mittelpunkt standen unter anderem die Enthüllungen von Warhammer 40,000: Chaos Gate – Deathwatch und Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster. Außerdem ist Warhammer 40,000: Mechanicus II ab sofort für PC und Konsolen erhältlich.

Für Warhammer 40,000: Dawn of War IV wurden Vorbestellungen für die Standard- und Commander-Editionen gestartet. Das Echtzeitstrategiespiel erscheint laut Ankündigung am 17. September 2026. Käufer der Commander-Edition erhalten ab 14. September Early Access. Zusätzlich wurde ein Ausblick auf das erste Jahr nach Veröffentlichung gegeben. Geplant sind unter anderem der Crusade-Modus, kostenlose Updates, eine Kampagnenerweiterung und eine weitere Fraktion. Den neuen Trailer gibt es auf YouTube.

Auch mehrere bereits erhältliche Warhammer-Spiele bekommen neue Inhalte. Warhammer 40,000: Darktide erhält am 23. Juni einen neuen DLC mit den Skitarii als spielbare Klasse. Für Warhammer 40,000: Space Marine 2 wurde ein kostenloses Update mit der PVE-Operation Purgation, einer neuen Bolt-Carbine-Sekundärwaffe, zusätzlichen Waffenvarianten, Rüstungsteilen, einer Trainingsarena auf der Battle Barge und Änderungen am Siege-Modus angekündigt.

Auroch Digital kündigte zudem Demos zu Warhammer 40,000: Boltgun 2 und Warhammer Survivors an. Warhammer Survivors soll außerdem für mobile Plattformen erscheinen. Mit Warhammer 40,000: Boltgun Boom wurde zusätzlich ein Mobile-Shooter für Android und iOS angekündigt, der 2026 erscheinen soll.

Weitere Neuigkeiten gab es unter anderem zu Warhammer 40,000: Dark Heresy, Warhammer 40,000: Tacticus, Total War: Warhammer III, Warhammer 40,000: Rogue Trader, Warhammer 40,000: Speed Freeks, Warhammer 40,000: Battlesector, Warhammer 40,000: Gladius, Talisman: Digital 5th Edition, Warhammer: Vermintide 2, Warhammer Combat Cards, Warhammer Chaos & Conquest und Warhammer Classics. Zudem wurden Crossovers mit Helldivers 2 und der Konsolenversion von Rust vorgestellt.

Der begleitende Warhammer Skulls: Festival of Video Games Sale läuft bis 28. Mai 2026 in mehreren digitalen Stores, darunter Steam, Xbox, PlayStation, GOG, Epic Games Store, Windows Store, Apple App Store und Google Play Store.

Weitere Details und die offizielle Übersicht zum Showcase sind auf Warhammer Community verfügbar.

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