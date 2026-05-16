R-Type Dimensions III im Test

One shot – one kill

Damit meine ich leider NICHT meine Schüsse (Gegner halten oft viel mehr als nur einen Treffer aus), sondern mein R-90 Ragnarok Raumschiff. Das mag zwar der neueste Raumkampfflieger der Menschheit sein, aber er ist ein verdammt filigranes Klumpert. Sobald euch irgendein Gegner trifft, oder euch auch nur berührt (oder ihr auch nur ganz leicht einen Teil der Landschaft streift), explodiert er. Und ihr spielt nicht an der Stelle eures Todes weiter, sondern am letzten Checkpoint – und davon gibt es in den sechs Leveln nicht viele. Außerdem ist eure ganze Ausrüstung weg. Kurz – R-Type Dimensions III ist nichts für Anfänger. Ihr könnt es euch leichter machen, wenn ihr zu Beginn den Infinite Mode wählt, dann werdet ihr nicht zurückgesetzt und habt unendlich viele Leben. Herausforderung habt ihr damit aber auch keine mehr.

Die Hintergrundgeschichte ist einfach zu verstehen – das Bydo Empire bedroht wieder einmal die Menschheit, also wird der Spieler in seinem R-90 Ragnarok Fighter in die Dimension des Bydo Empires geschickt, damit er alles platt macht. Und dort starten wir dann auch gleich, ballern auf alles, was sich bewegt und sammeln diverse Extras ein, um unser Raumschiff zu verbessern. Das ikonische Extra der R-Type Serie ist natürlich das Force-Zusatzmodul, das entweder vorne oder hinten am Raumschiff befestigt werden kann und gegnerische Schüsse absorbiert. Es kann auch losgekoppelt werden und ballert dann eigenständig, was sehr nützlich in Bereichen sein kann, in denen man mit seinem Raumschiff nicht gut hinkommt. Zu Spielbeginn könnt ihr zwischen drei Force-Zusatzmodulen wählen. Alle drei haben ihre Vor- und Nachteile. Die erste Variante funktioniert wie bei den älteren R-Type-Spielen. Die zweite Wahlmöglichkeit ist ein Satellit, dessen Einsatz Fingerspitzengefühl erfordert. Er lässt sich viel schneller zum Schiff zurückholen als die anderen, und wenn er hochgefahren ist, schließen sich ihm sogar noch kleinere Satelliten an. Schließlich ist die dritte Variante mein Favorit. Er feuert zwar keine Projektile ab, aber sein Kern ist extrem leistungsstark, und ihr könnt ihn hin- und herfahren lassen (ohne dass er dazwischen angedockt sein muss). Damit lassen sich bei manchen (End-)Gegnern rasch erhebliche Schäden verursachen.

Die normale Bordwaffe des Ragnarok ist ein wenig schwachbrünstig, kann aber jederzeit durch das Halten der Feuertaste aufgeladen werden, um anschließend einen erheblich stärkeren, einzelnen Feuerstoß mit großer Durchschlagskraft abzugeben. Eine Beam-Anzeige am unteren Bildschirmrand gibt Auskunft über den Ladestand. Dummerweise ist man während des doch einige Zeit dauernden Ladevorgangs hilflos.