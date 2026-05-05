Pragmata im Test

Eine etwas andere Mondmission

Wir starten das Spiel in einer fernen Zukunft als Raumfahrer Hugh, der gemeinsam mit seinem Team zu einer besonders wichtigen Raumstation auf dem Mond unterwegs ist. Der Auftrag klingt simpel: Lage prüfen und anschließend direkt zurück zur Erde. Doch vor Ort läuft alles schief – denn es ist keine Menschenseele da, die uns empfängt. Kurz darauf erschüttert ein Beben die Station, wir verlieren unser gesamtes Team und erwachen schließlich in einem Abgrund.

Dort treffen wir auf das junge „Mädchen“ Diana, die sich als ein neues Androiden-Modell entpuppt. Kaum ist Hugh wieder halbwegs auf den Beinen, tauchen auch schon feindliche Maschinen auf, die von der System-KI IDUS auf uns angesetzt werden. Warum? Das wissen auch unsere zwei Protagonisten nicht wirklich. Gemeinsam müssen wir also nicht nur gegen die außer Kontrolle geratenen Bot-Bedrohungen überleben, sondern auch einen Weg zurück zur Erde finden.

Im Mittelpunkt der Reise steht klar die Beziehung zwischen Hugh und Diana. Trotz ihres kindlichen Auftretens ist Diana ein Androide ohne echte menschliche Erfahrungen. Hugh hingegen, als reifer Erwachsener, nimmt schnell eine Art Vaterrolle ein. Zwischen den beiden entwickelt sich eine glaubwürdige und oft berührende Dynamik. Immer wieder bekommen wir Szenen, die sowohl Hughs Vergangenheit beleuchten als auch Dianas Verständnis von Gefühlen und Menschlichkeit formen. Gerade diese Interaktionen und die gelungenen Dialoge gehören zu den größten Stärken des Spiels.

Die eigentliche Handlung bleibt dabei eher geradlinig und erfüllt ihren Zweck, ohne große Überraschungen zu liefern – macht aber dennoch Spaß. Der größte Kritikpunkt: Nach rund zehn Stunden ist das Abenteuer auch schon wieder vorbei. Zwar gibt es optionale Inhalte wie Trainingslevel und Sammelobjekte, aber ein wenig mehr Spielzeit und erzählerischer Aufbau hätten dem Ganzen definitiv gutgetan.