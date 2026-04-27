Turtle Beach präsentiert die Command Serie

Turtle Beach erweitert sein PC-Zubehör um die neue Command Series. Zum Start umfasst die Reihe drei Tastaturen beziehungsweise Keypads sowie drei Gaming-Mäuse, darunter mehrere Modelle mit integriertem Touch-Display.

Mit der Command Series bringt Turtle Beach eine neue Produktlinie für PC-Peripherie auf den Markt. Die Reihe richtet sich an Nutzerinnen und Nutzer, die Tastaturen, Keypads und Mäuse für Gaming, Streaming, Content Creation oder den Alltag einsetzen wollen. Zum Start umfasst das Sortiment sechs Geräte: KB7, KB5, KP7, MC7, MC5 und MC3.

Im Tastaturbereich bietet Turtle Beach mit der KB7 eine kabelgebundene TKL-Tastatur mit Hall-Effekt-Schaltern, 4,3-Zoll-Touch-Display, 8K-Abtastrate, Double-Shot-PBT-Tastenkappen und abnehmbarer Handballenauflage an. Über das Display lassen sich unter anderem Profile wechseln, Makros auslösen, Systemdaten anzeigen, Audioeinstellungen anpassen und Apps starten. OBS- und Streamlabs-Integration sind ebenfalls vorgesehen. Die KB5 setzt auf ein Full-Size-Layout, mechanische Low-Profile-Schalter und ein kleineres 2,4-Zoll-Touch-Display. Ergänzend erscheint mit dem KP7 ein modulares Keypad, das eigenständig genutzt oder an die KB7 angedockt werden kann.

Bei den Mäusen führt Turtle Beach die MC7 als kabelloses Modell mit Touch-Display, Tri-Mode-Konnektivität, 8K-Abtastrate, Owl-Eye-Sensor mit 30.000 DPI und zwei wechselbaren Akkus ein. Die MC5 verzichtet auf das Touch-Display, bietet aber ebenfalls kabellose 8K-Abtastung, den 30.000-DPI-Sensor und programmierbare Funktionen. Die MC3 ist das kabelgebundene Einstiegsmodell der Reihe und kombiniert den Owl-Eye-Sensor mit 1-kHz-Abtastrate, Titan-Optical-Schaltern, RGB-Beleuchtung und integrierten Profilen.

Alle genannten Modelle sind für Windows-10- und Windows-11-PCs vorgesehen und können laut Turtle Beach bereits vorbestellt werden. Die Tastaturen und das KP7-Keypad sollen ab 21. Mai 2026 weltweit erhältlich sein, die drei Mäuse folgen am 19. Juli 2026.