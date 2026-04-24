Neuer Trailer zu Yoshi and the Mysterious Book zeigt Erkundung und Kreaturen

Nintendo hat einen neuen Übersichtstrailer zu Yoshi and the Mysterious Book veröffentlicht. Das Switch-2-exklusive Abenteuer erscheint am 21. Mai 2026 und stellt Yoshis Reise durch die Seiten eines sprechenden Buchs genauer vor.

In Yoshi and the Mysterious Book trifft Yoshi auf Enzo, ein sprechendes Buch, das auf seine Insel fällt. Auf Enzos Seiten leben zahlreiche Kreaturen, an die sich das Buch jedoch nicht mehr erinnern kann. Die Aufgabe der Spielerinnen und Spieler besteht darin, die unterschiedlichen Lebensräume zu erkunden, Kreaturen zu untersuchen und Enzos Seiten nach und nach wieder mit Informationen zu füllen.

Der neue Übersichtstrailer zeigt unter anderem, wie Yoshi seine bekannten Fähigkeiten einsetzt. Mit seiner Zunge kann er Objekte verschlucken und anschließend Eier werfen, mit dem Flatterflug länger in der Luft bleiben und mit einer Stampfattacke auf den Boden treffen. Neu ist der Schwanzschwung, mit dem Yoshi bestimmte Kreaturen auf seinen Rücken befördern kann.

Ein zentraler Bestandteil des Spiels ist das Beobachten und Katalogisieren der Lebewesen. Spielerinnen und Spieler können Kreaturen auf verschiedene Weise untersuchen, etwa durch Interaktionen mit Yoshis Fähigkeiten. Nach einer Entdeckung lassen sich die erforschten Wesen benennen; alternativ kann Enzo einen Namen vorschlagen. Die erkundbaren Gebiete reichen laut offizieller Nintendo-Webseite von baumreichen Bereichen über Gebirge bis hin zu Stränden und Dschungeln.

Zusätzlich unterstützt Yoshi and the Mysterious Book bestimmte amiibo-Figuren. Durch das Scannen lassen sich Weissagungen und Glyphen erhalten, die Hinweise auf neue Entdeckungen und bisher nicht gefundene Kreaturen geben. Auch Bowser Jr. und Kamek sollen im Spiel eine Rolle spielen, Nintendo nennt dazu aber noch keine weiteren Details.

Fakten zu Yoshi and the Mysterious Book