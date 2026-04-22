Die nächste Generation des 4K-OLED-Gamings: AGON PRO AG326UZD2

AGON by AOC bringt mit dem AGON PRO AG326UZD2 einen neuen 31,5-Zoll-Gaming-Monitor nach Deutschland und Österreich. Das Modell setzt auf ein QD-OLED-Panel der 4. Generation, 4K-Auflösung, 240 Hz und moderne Anschlussoptionen.

Der neue AGON PRO AG326UZD2 soll ab Ende April in Deutschland und Österreich erhältlich sein. AOC positioniert das 31,5-Zoll-Modell als überarbeitete Version seines bisherigen 4K-OLED-Flaggschiffs und nennt vor allem ein helleres Panel, 240 Hz sowie moderne Anschlussoptionen als zentrale Neuerungen.

Der AGON PRO AG326UZD2 setzt auf ein QD-OLED-Panel der 4. Generation mit 3.840 x 2.160 Pixeln, 240 Hz und einer angegebenen Reaktionszeit von 0,03 ms (GtG). Laut Hersteller erreicht das Display eine Spitzenhelligkeit von bis zu 1.000 Nits bei 3 Prozent APL und ist nach VESA DisplayHDR True Black 500 zertifiziert. Gegenüber dem Vorgängermodell AG326UD mit 165 Hz und True Black 400 soll das neue Modell damit sowohl heller als auch schneller arbeiten.

Zur weiteren Ausstattung zählen Adaptive-Sync und die offizielle G-SYNC-Kompatibilität. AOC gibt zudem eine Farbraumabdeckung von 99,7 Prozent DCI-P3, 140,7 Prozent sRGB und 96,9 Prozent Adobe RGB an. Die neue Anti-Reflection-3.0-Beschichtung soll Spiegelungen reduzieren, ohne die für OLED typische Bildwirkung deutlich zu beeinträchtigen.

Bei den Anschlüssen bietet der Monitor zweimal HDMI 2.1, DisplayPort 2.1 sowie USB-C mit 65 Watt Power Delivery. Dazu kommen ein integrierter USB-Hub, ein KVM-Switch und Multiview-Funktionen per Picture-by-Picture und Picture-in-Picture. Laut AOC eignet sich das Modell damit sowohl für PC- als auch für Konsolennutzung sowie für kombinierte Arbeits- und Gaming-Setups.

Der Standfuß erlaubt Höhenverstellung, Neigen, Schwenken und Pivot. Außerdem sind 100×100-mm-VESA-Halterungen vorhanden. Zwei integrierte 8-Watt-Lautsprecher sind ebenfalls an Bord. In Deutschland und Österreich soll der AGON PRO AG326UZD2 ab Ende April zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.189 Euro erhältlich sein. Für die Schweiz nennt AOC 1.099 Franken zuzüglich Mehrwertsteuer und vRG. Eine dreijährige Garantie inklusive Abdeckung von OLED-Einbrenneffekten wird ebenfalls angekündigt.

Fakten zum AGON PRO AG326UZD2